VOX startet mit den Töpperwiens durch

In «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» wird der ehemalige Dschungel-Teilnehmer wieder begleitet.

Für den Fernsehsender VOX beginnt das Jahr mit einer Premiere: Gleich vier Stunden bekommen die Fernsehzuschauer vonserviert. Am 2. Januar um 20.15 Uhr werden die Geschichten von Bau-Investor Osan Alan, der sich mit seiner fünfköpfigen Familie in der Türkei ein stressfreies Leben aufbauen will sowie von Jenny Amann, die auf Sansibar eine Auffangstation für gefährdete Wildtiere betreibt, fortgesetzt.Currywurstmann Chris Töpperwien hat den Grill schon seit geraumer Zeit geräumt und wird ab 22.15 Uhr in einer neuen Ausgabe in Los Angeles zu sehen sein. Dieses Mal steht seine Frau Nici im Vordergrund, die Schwanger ist. Außerdem plagen sich Familie Töpperwien mit der Eröffnung eines Cafés herum. Am 21. Januar folgt um 20.15 Uhr schließlich der dritte Teil, in dem das Baby zur Welt kommt.«Goodbye Deutschland» war zuletzt Anfang Dezember 2022 im Fernsehprogramm von VOX vertreten. Die Doku-Soap begleitet unter anderem zahlreiche Auswanderer auf die Balearen oder eben wie Töpperwien. Die Sendungen am Montagabend verzeichnen mäßig bis gute Werte, die Abenteuer am Freitagabend hätten besser laufen können.