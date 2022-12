«Bergdoktor» startet großartig

Quotennews

Im Anschluss zog allerdings das «Festkonzert aus der Semperoper» die gute Leistung nach unten.

Acht neue Ausgaben vonwerden in den kommenden Wochen am Donnerstagabend ausgestrahlt. Zum Auftakt kehrt Dr. Martin Gruber, verkörpert von Hans Sigl, nach einer längeren Auszeit zurück und hat einen ersten Patienten. Weil Anne nach der Trennung fehlt, unterstützt Arzthelferin Linn Hans auf dem Gruberhof. Lilli verkündet ihren Vätern, dass sie ein Praktikum in der Klinik machen wird.Die Premiere am Donnerstag um 20.15 Uhr verfolgten 6,13 Millionen Menschen und damit ein bisschen weniger als der Auftakt Anfang des Jahres mit 6,56 Millionen. Das Skript von Philipp Roth verbuchte einen Marktanteil von sagenhaften 22,7 Prozent. Die Regiearbeit von Nikolai Müllerschön sorgte für 0,56 Millionen Zuseher, der Marktanteil belief sich nun auf sehr gute 9,9 Prozent. Das halbstündigeinformierte danach 4,77 Millionen Zuschauer und ergatterte 19, Prozent. Die Sendung aus Mainz sicherte sich 0,50 Millionen junge Menschen, der Marktanteil belief sich auf 9,0 Prozent.Dasstand um 22.15 Uhr auf dem Programm. Bereits zum elften Mal wird Christian Thielemann die Sächsische Staatskapelle Dresden zu diesem Anlass dirigieren. Das schmeckte aber nicht vielen Zuschauern, weshalb die Reichweite auf 1,29 Millionen Zuschauer absackte und sieben Prozent Marktanteil brachte. Beim jungen Publikum blieben 0,11 Millionen dran, der Marktanteil lag bei miesen 2,3 Prozent.