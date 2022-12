«Das Quiz» lässt in allen Kategorien nach

Quotennews

Kein einfaches Jahr für Jahresrückblicke, auch «2022 - Das Quiz» kann sich im Vergleich zum Vorjahr nicht steigern. Im Gegenteil.

Während die Temperaturen zum Jahresende hin nochmal auf Frühlingswerte steigen, muss sich das Erste über eine vorletzte Primetime des Jahres Gedanken machen. Schon klassisch zu den letzten Tagen des Jahres schickt das Erstemit Frank Plasberg über den Äther. Es sollten sich zu Fragen bezüglich des gesamten Kalenderjahres Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Florian Silbereisen messen, für Frank Plasberg war es zudem sein 15. Show-Jubiläum und gleichermaßen sein Abschied. Und es sollte nicht nur um große Fragen und Geld für den guten Zweck gehen, denn auch intern herrscht Konkurrenzkampf zwischen den KandidatInnen. Jauch und Liefers konnten die Show bisher viermal gewinnen, Schöneberger nahm bisher zwei Siege mit und Silbereisen erreichte bis gestern einen Sieg.«Das Quiz» zum Jahresende hat eine gehörige Tradition, 2008 flimmerte die erste Ausgabe am damaligen 27. Dezember über die Mattscheiben. Es schauten 6,93 Millionen Menschen zu, davon waren 1,58 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt. Mit diesen Reichweiten erreichte das Format adäquate 22,6 Prozent am TV-Markt sowie 13,3 Prozent am jungen Markt. Der Höhepunkt der Show lässt sich indes auf das Jahr 2010 datieren, als 7,04 Millionen im Gesamten zuschauten, die beste Leistung der jungen Zuschauergruppe ereignete sich 2009 mit 1,85 Millionen Jüngeren. Doch genug der Vergangenheit, gestern sollte «Das Quiz» in allen Kategorien abfallen.Insgesamt 4,18 Millionen Zuschauer sahen den zweiten Sieg von Florian Silbereisen, das macht einen Marktanteil von 16,6 Prozent aus. Mit Sicherheit also keine schlechten Werte an sich, doch fällt die Show erstmals überhaupt unter 5 Millionen Zuschauer. Die jüngeren Fernsehzuschauer holten sich 15,7 Prozent des entsprechenden Marktes, dazu brauchte es 0,91 Millionen Zuschauer im jeweiligen Alter. Hier ist demnach auch die Quote nicht das Problem, sondern die Reichweite. Erstmals fällt «Das Quiz» unter eine Million jüngere Zuschauer. Folglich verliert «2022 - Das Quiz» gegen das Vorjahr klar, am 28. Dezember 2021 schauten 5,52 und 1,08 Millionen zu. Damals waren damit 20,7 und 16,2 Prozent möglich.