«Unvergessen 2023» besser schnell vergessen

Quotennews

So hat sich RTL den ersten Tag des Jahres sicherlich nicht vorgestellt. «Unvergessen 2023» kommt auf die "Direkt wieder vergessen"-Liste.

Erst ein Tag im neuen Jahr vergangen und schon sorgt RTL für den ersten Misserfolg. Mitwollte der Köln-Sender am ersten Tag des Jahres noch einmal auf die vergangenen 12 Monate zurückblicken. "" So beschreibt der Sender die Show im Vorfeld, doch offensichtlich hatten die RTL-Zuschauer genug von 2022.Die Primetime schalteten lediglich 0,85 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag damit bei mäßigen 4,0 Prozent. Die Zielgruppe rettete mit 0,31 Millionen und 5,8 Prozent am entsprechenden Markt nicht viel. Im Vergleich der privaten Primetime-Formate liegt RTL damit hinter zwei Sat.1- und Kabel Eins-Filmen und dem Primetime-Film von RTLZWEI . Dort wird sich RTL wohl eher nicht sehen im neuen Jahr. Immerhin hatte RTL den Tag über einige erfolgreiche Formate im Angebot.ab 13:15 Uhr liefvor respektablen 1,02 Millionen Zuschauern,und «Ghostbusters» ► hielten die Reichweite bei zumindest 0,93 und 0,96 Millionen. Die Zielgruppe konnte sich erst gegen 18:45 Uhr zuüber gute Werte freuen. Das News-Format vergolten 0,89 Millionen Werberelevante, damit schnellte der Marktanteil plötzlich auf 17,4 Prozent. Insgesamt waren für die Nachrichten 3,0 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Zwischen 19 und 20:15 Uhr hielt danndie Reichweite sogar größtenteils. 2,5 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent Marktanteil, sowie 0,87 Millionen Umworbene und 14,3 Prozent lesen sich mehr als stabil. Doch dann folgte die Primetime.