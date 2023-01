Köln-«Tatort» gewinnt den Neujahrstag

Quotennews

Die beste Reichweite im Gesamten und bei den Jüngeren - Ballauf und Schenk räumen am 01.01.2023 ab.

Der neue «Tatort» des WDR , dominiert mit der gestrigen Primetime-Leistung den gesamten TV-Tag. Der erste «Tatort» des Jahres zog gute 8,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, der Marktanteil lag damit bei relativ starken 26,8 Prozent. Doch auch bei den 14- bis 49-Jährigen war das klassische Sonntagabend-Programm die erste Wahl im neuen Jahr. Es kamen 1,51 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter und damit 18,5 Prozent des jungen Marktes zusammen. Kein anderes TV-Format am gesamten 01. Januar konnte bessere Reichweiten einfahren.Direkt hinter den «Tatort» setzt sich die hauseigenen «Tagesschau» im direkten Vorlauf, die 7,48 Millionen Zuschauer und damit 24,4 Prozent hielt. Der zweite Platz in Sachen jüngere Zuschauer geht ebenfalls an das News-Format, das sich 1,35 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 sicherte und damit bei 19,2 Prozent des Marktes landete. Erst auf Platz drei folgt das erste "Nicht-ARD-Format" mit. Die Traumreise auf die Bahamas sicherte sich 5,51 Millionen Zuschauer und damit 17,0 Prozent des Marktes, jüngere Zuschauer kamen lediglich 0,92 Millionen zustande, sodass es zu 11,3 Prozent am Markt reichte.Bei den jüngeren Zuschauern mischt nun auch endlich das erste private Format mit. «Das perfekte Geheimnis» ► aus der Sat.1-Primetime setzt sich mit 1,002 Millionen Umworbenen noch vor «Das Traumschiff» und kann sich so auf einen Treppchen-Platz freuen. Mit dieser Reichweite waren gute 13,1 Prozent am entsprechenden Markt möglich.