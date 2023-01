«Vierschanzentournee» am Neujahrstag mit über 4 Millionen Zuschauern

Quotennews

Das Neujahrsspringen aus Garmisch-Partenkirchen zeigte erneut die TV-Stärke des Wintersports.

Auch wenn an diesem 01. Januar 2023 wohl alle Wintersport-Augen auf das Skispringen in Garmisch-Partenkirchen gerichtet waren, gab es auch danach und davor Events. Ab 13 Uhr sendete das Erste die «Tour de Ski, Langlauf-Verfolg» der Frauen aus dem Münstertal. Den Sieg von Tiril Udnes Weng vor Kerttu Niskanen und Frida Karlsson verfolgten 1,48 Millionen Zuschauer und damit 10,1 Prozent des Marktes, jüngere Zuschauer ließen sich 0,19 und damit 6,1 Prozent definieren. Im Anschluss folgte das Event in der Männer-Version, hier waren 1,78 Millionen im Gesamten und 0,25 Millionen Jüngere dabei. Die Marktanteile stiegen damit beim Sieg von Johannes Høsflot Klæbo vor Federico Pellegrino und Pål Golberg auf 11,8 und 7,3 Prozent.Doch ab 14 Uhr sollte dann natürlich das Haupt-Event des Tages starten. Das Neujahrsspringen deraus Garmisch-Partenkirchen ließ die Reichweite im Gesamten auf 4,5 Millionen explodieren, der Marktanteil schnellte auf 26,3 Prozent. Auch die jüngeren Zuschauer ließen sich nicht bitte und folgten dem Springen mit 0,62 Millionen und damit glatten 15,0 Prozent des entsprechenden Marktes. Nach dem ersten Durchgang kam eine kurze «Tagesschau» um 15 Uhr, die 4,69 Millionen und 0,64 Millionen anzog. Der Trend blieb also positiv.Ab 15:15 Uhr wurde in Garmisch wieder gesprungen, nun waren 4,94 Millionen Zuschauer und stolze 26,4 Prozent dabei. Die jüngere Zuschauerschaft belegte ihrerseits 15,9 Prozent bei 0,72 Millionen Zuschauern. Den Sieg holte sich mit 303,7 Punkten Halvor Egner Granerud vor Anze Laniske und Dawid Kubacki. Später am Tag folgte noch das «Weltcup Skispringen» der Frauen. Hier waren ab 17 und 17:45 Uhr schließlich noch 1,75 und 1,64 Millionen Zuschauer dabei, die Marktanteile lagen damit im Laufe des Tages bei 9 und 7,8 Prozent.