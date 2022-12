Die Film-Krone zum Freitag

Quotennews

ProSieben, VOX, RTLZWEI und Kabel Eins wollten gestern Spielfilme über den Äther schicken - und es kann nur einen klaren Sieger der Film-Krone geben.

Drama, Action, Abenteuer, Komödie - der vorletzte Tag des Jahres hatte vier Spielfilme im Abendprogramm im Angebot. ProSieben sollte «Suicide Squad» ► ins Rennen schicken, bei VOX lief, Kabel Eins greift zuund RTLZWEI entscheidet sich für. Letzterer Titel sichert sich auch die wenigsten Zuschauer, den 2013-Streifen mit Leonardo DiCaprio und Jonah Hill wollten 0,5 Millionen Fernsehzuschauer sehen, damit gelangen magere 2,0 Prozent am TV-Markt. Mit 0,59 Millionen Zusehern folgen, was den Kampf um Platz eins auf ProSieben und VOX beschränkt.Mit dem besseren Ende für «Titanic».landet bei 1,03 Millionen Zuschauern, der Klassiker mit Jack und Rose sichert sich 1,28 Millionen Zuschauer. Kabel Eins landete mit dem Abenteuer der «Goonies» bei 2,2 Prozent Marktanteil, das Selbstmordkommando in Unterföhring holt 3,9 Prozent, während die Havarie der RMS Titanic bei 5,4 Prozent landet. Die Zahlen der Zielgruppe ändern das Feld nur auf den hinteren Plätzen. «Titanic» holt 0,53 Millionen Umworbene und 9,5 Prozent den ersten Platz, gefolgt von «Suicide Squad» mit 0,42 Millionen und 7,2 Prozent. RTLZWEI kommt dann auf 0,22 Millionen und 3,7 Prozent, «Die Goonies» landen auf dem letzten Platz mit 0,21 Millionen und 3,5 Prozent.VOX sollte nach «Titanic» auf keinen weiteren Film setzen, der späte Film-Vergleich lief zwischen «Joker» ► bei ProSieben bei Kabel Eins undbei RTL ZWEI. Völlig abrutschen sollte auf den ersten Blick letzterer Titel mit nur 0,28 Millionen Zuschauern und 0,08 Millionen Werberelevanten. Doch darf nicht vergessen werden, dass RTLZWEI rund eine Stunde später als die Konkurrenten in den zweiten Film des Abends starteten. So kam «Der Supercop» auf noch 0,51 Millionen Zuschauer, «Joker» landete bei 0,56 Millionen. In Marktanteilen gesprochen, ergaben sich für Kabel Eins 2,7 Prozent, bei ProSieben waren es 3,6 Prozent. «Black Water - Gefangen in der Tiefe» holte für Grünwald mit deutlich weniger Zuschauern immerhin 2,6 Prozent und fällt somit deutlich weniger ab, als auf den ersten Blick erwartet. Die Zielgruppe blieb ProSieben treu und holte mit 0,29 Millionen stolze 7,1 Prozent, bei Kabel Eins verweilten 0,2 Millionen und damit 4,2 Prozent.