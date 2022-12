Blockbuster-Battle

Zwei Filme über Wölfe, die unterschiedlich kaum sein könnten. Wer hat das bessere Ende für sich – Leonardo DiCaprio oder Kevin Costner? Oder siegt am Ende doch Vin Diesel?

(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Der junge New Yorker Aktienhändler Jordan Belfort will Millionen verdienen. Tatsächlich gelingt es ihm, durch illegale Börsendeals innerhalb kürzester Zeit, das große Geld zu machen. Belfort ist berauscht von seiner Macht und wird bald größenwahnsinnig. Es scheint, als würde für ihn kein Gesetz mehr gelten. Doch das FBI ist ihm dicht auf den Fersen und will ihn hochgehen lassen. Quotenmeter feierte den Exzess in seiner Kino-Kritik: „Jeden Filmliebhaber, der bewusst inszenierte Maßlosigkeit zu schätzen weiß, erwartet mit «The Wolf of Wall Street» eine fulminante Tour de Force, die den Zuschauer in eine glitzernde Welt entführt, die man nur verabscheuen kann.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 8(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Leutnant John Dunbar wird während des Bürgerkriegs schwer am Bein verletzt. Aus Angst vor einer Amputation wählt er den Freitod und will sich von den feindlichen Truppen erschießen lassen. Doch wie durch ein Wunder verfehlt ihn jede einzelne Kugel – und der Offizier wird unbeabsichtigt zum Kriegshelden. Als solcher kann er sich von einem exzellenten Arzt behandeln lassen und sein Bein behalten. Außerdem erhält John das Privileg, seinen nächsten Einsatzort frei wählen zu dürfen. Er entscheidet sich für den Westen, „bevor es ihn nicht mehr gibt“. Auf seinem Weg findet der Leutnant einen verlassenen Offiziersposten vor und wählt diesen als vorübergehendes Zuhause. Er beginnt, einen herumstreunenden Wolf zu füttern und ihn so immer zutraulicher zu machen. Mit der Ruhe ist es jedoch vorbei, als John den Sioux– Medizinmann „Strampelnder Vogel“ beim Versuch ertappt, sein Pferd zu stehlen. Der Ureinwohner kann entkommen. Nun beschließt der Offizier, auf eigene Faust die Sioux aufzusuchen. Dabei stößt er auf die junge Ureinwohnerin „Steht mit einer Faust“, welche sich aus Kummer über ihren toten Mann das Leben nehmen will. John gelingt es, sie retten und zu ihrem Stamm zurückzubringen. Dort wird er von den Ureinwohnern – allen voran der temperamentvolle „Wind in seinem Haar“ – forsch zurückgewiesen. Nach und nach gewinnt John aber das Vertrauen der Sioux, geht mit ihnen auf Büffeljagd - und wird schließlich durch die Rettung eines Ureinwohnerjungen zum Helden. Der fremden Kultur sehr zugetan, lernt John Lakota, die Sprache der Sioux. Er verliebt sich in „Steht mit einer Faust“ und wird durch die anschließende Heirat endgültig zum Teil des Stammes. Doch dann tauchen weitere amerikanische Offiziere auf – und nehmen den als „Rothaut“ identifizierten Leutnant in Gefangenschaft.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(ProSieben Fun, 20:15 Uhr)Vin Diesel in seiner Paraderolle als Triple X: Agent Gibbons bittet den im Exil lebenden Xander, noch einmal als Geheimagent für die US-Regierung zu arbeiten. Sein Auftrag: die Bergung der Büchse der Pandora, eine zerstörerische Waffe, mit der man militärische Satelliten kontrollieren kann. Als sich der Schurke Xiang und dessen Handlanger an Xanders Fersen heften, um Pandoras Box in ihren Besitz zu bringen, beginnt für Triple X und sein Team ein Wettlauf gegen die Zeit. Das Quotenmeter-Fazit in der Kino-Kritik war kurz und knapp, aber lobend : „Rasant, extrem witzig und spektakulär: «xXx 3» bietet geballte Action, launige Sprüche und einen fetzigen Cast.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 5