Jason Ritter wird Gaststar bei «Yellowjackets»

US-Fernsehen

Der bekannte Schauspieler wird in der erfolgreichen Showtime-Serie mitwirken.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird das Ehepaar Jason Ritter und Melanie Lynskey gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen sein. Ritter wird eine Gastrolle in einer Episode der kommenden zweiten Staffel von Showtimesübernehmen. Anfang dieses Jahres war Ritter in der Peacock-Serie «Candy» zu sehen, in der Lynskey die Hauptrolle spielt. Damals sagte sie gegenüber ‚Variety‘, dass sie mit ihm am Set gut aussehen würde."Er ist so ein wunderbarer Schauspieler und ein wirklich netter Mensch. Als ich zurück zur Arbeit kam, sagten alle: 'Dein Mann ist der netteste Mensch! Das lässt mich klug aussehen, als hätte ich einen tollen Partner gewählt", sagte sie. "Er ist so gut, und es macht wirklich Spaß, mit jemandem zu arbeiten, der kreativ und interessant ist und bei jedem Take etwas anderes macht, was er ja auch tut. Er ist auch so gut im Improvisieren. Es ist allerdings schwierig, weil wir versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen, wenn der andere arbeitet. Wenn wir beide in Vollzeit an etwas arbeiten würden, wäre das schwierig. Ich habe schon das Gefühl, dass unser Kindermädchen so viel arbeitet, wenn ich auf der Arbeit bin!“Ritter ist der jüngste Neuzugang in Staffel zwei der Erfolgsserie. Showtime hat bereits angekündigt, dass Elijah Wood als Bürgerdetektiv Walter auftreten wird, Simone Kessell wird die erwachsene Lottie darstellen und Lauren Ambrose wird die erwachsene Van spielen. Die Serie ist bereits für eine dritte Staffel verlängert worden.