Hallmark arbeitet an Weihnachtsfilm für 2023

US-Fernsehen

Bethany Joy Lenz und Kristoffer Polaha spielen die Hauptrollen in dem Spielfilm.

Der Hallmark Channel plant voraus. Nächsten Monat beginnt der Sender mit der Produktion seines ersten Weihnachtsfilms im Jahr 2023., unter der Leitung von Bethany Joy Lenz und Kristoffer Polaha, wird komplett auf dem Biltmore Estate in Asheville, North Carolina, gedreht, einem nationalen historischen Wahrzeichen, das für seine klassischen Feiertagstraditionen bekannt ist. Dustin Rikert fungiert als ausführender Produzent und Andrew Gernhard als Produzent. John Putch führt Regie nach dem Drehbuch, das von Marcy Holland geschrieben wurde."Jedes Jahr suchen wir nach Möglichkeiten, neue, aufregende Urlaubserlebnisse für unser Publikum zu schaffen", sagt Samantha DiPippo, Senior Vice President of Development and Programming bei Hallmark Media. "Wir wissen, dass die Fans es lieben werden, in die Vergangenheit zurückversetzt zu werden, und das ikonische, wunderschöne Biltmore Estate ist die perfekte Kulisse, um die Fans in Weihnachtsstimmung zu bringen."Davon handelt der Film: Lucy Collins (Lenz) ist eine Drehbuchautorin, die den Job ihres Lebens bekommt, als sie das Drehbuch für ein Remake des beliebten Weihnachtsfilms „His Merry Bride!“ schreiben soll. Der Film wurde erstmals 1947 im wunderschönen Biltmore House gedreht und gilt seit langem als Weihnachtsklassiker. Kurz vor Weihnachten reist Lucy zum Biltmore Estate, um dort zu recherchieren. Sie nimmt an einer Führung über das Gelände teil, bei der sie Einblicke in die Geschichte des Ortes und die Dreharbeiten zu "His Merry Bride!" erhält. Als Lucy diese versehentlich umstößt, wird sie in das Jahr 1946 zurückversetzt.