VOX startet Promi-Version von «First Dates»

TV-News

Der Promi-Spin-off feiert online first seine Premiere bei RTL+. Kurz darauf folgt Ende Januar die Ausspielung im Free-TV.

füllt bereits seit vier Jahren den Vorabend im Programm von VOX , seit 2020 gibt es auch einen Primetime-Ableger, der die Singles in den Urlaub entführt. Vongibt es mittlerweile drei Staffeln, die stets oberhalb des Senderschnitts in der Zielgruppe performten. Auch für die Muttersendung läuft es nach wie vor gut, was mehr als neun Prozent Marktanteil Anfang dieses Monats beweisen. Nun hat VOX einen weiteren Spin-off der Kuppelshow mit Roland Trettl angekündigt, der zunächst beim Streamingdienst RTL+ seine Premiere feiern wird.Es handelt sich dabei um eine Version mit prominenten Singles, weswegen der Namenaheliegt. Trettl begrüßt in seinem Restaurant erstmals prominente Singles, die auf Menschen treffen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Mit dabei sind die Schauspieler Radost Bokel, Lisa Feller, Liz Baffoe, Lucy Hellenbrecht, Bela Klentze und Andreas Guenther sowie Sportreporter Werner Hansch, Dschungelkönig Prince Damien und Sänger Vincent Gross. Die Paarungen der Dates sind auch in der Promi-Variante kein Zufall, sondern vorab sorgfältig anhand von Vorlieben und Abneigungen der Alleinstehenden ausgewählt.RTL+ zeigt die zunächst zwei geplanten Folgen ab dem 16. Januar online first, während VOX die Produktion von Warner Bros. IPTV zwei Wochen später am Montag, den 30. Januar, im Free-TV als Doppelfolge sendet. Neben dem Promi-Ableger haben VOX und Roland Trettl im kommenden Jahr noch etwas zu feiern: Von «First Dates» wird 2023 die 1.000 Folge laufen.