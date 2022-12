Das Erste nennt Starttermin für vierte «WaPo»-Serie

TV-News

«WaPo Elbe» wird ab Mitte Februar immer dienstags auf Verbrecherjagd gehen.

Das Erste hat ein Premierendatum für die nunmehr vierte Variante einer-Serie angekündigt. Nach «WaPo Bodensee», «WaPo Berlin» und «WaPo Duisburg» stichtab dem 14. Februar in See – oder besser in Fluss. Geplant sind zunächst acht Folgen, die auf dem bekannten Sendeplatz immer dienstags um 18:50 Uhr ausgestrahlt werden soll. Die Handlung findet dann immer in der deutsch-tschechischen Grenzregion statt, gedreht wurde im Frühjahr am Fuße des Elbsandsteingebirges zwischen Pirna, Sächsischer Schweiz und der tschechischen Grenze.Im Mittelpunkt stehen Hauptkommissarin Maike Junghans, gespielt von Carina Wiese, und ihr Kollege Hauptkommissar Sami Fares, verkörpert von Adnan Maral. Die weiteren Protagonisten sind die Kommissare Jana Macourek, gespielt von Barbara Prakopenka, und Moritz Kretschmär, gespielt von Ferdi Özten. Gemeinsam müssen sie Fälle unter anderem zu illegaler Lachsfischerei, Drogengeschäfte und tödlichen Rivalitäten lösen. In weiteren Rollen spielen unter anderem Sascha Göpel, Heike Trinker, Alexander Finkenwirth, Alexander Gaida und Anne Cathrin Buhtz.«WaPo Elbe» ist eine Produktion der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH. Als Produzentin fungiert Beatrice Kramm, Viktor Witte zeichnet als Producer verantwortlich. Executive Producer ist Johanna Kraus. Regie führen Peter Ladkani und Susanne Boeing. Die Drehbücher verfassten Jörg Tensing, Martin Muser, Hanno Raichle, Jan Schröter, Catrin Lüth und Ruth Rehmet.