«Twister»-Fortsetzung für 2024 geplant

Kino-News

Universal Pictures möchte den Spielfilm aus dem Jahr 1996 schon bald mit einem zweiten Teil fortsetzen.

, eine Fortsetzung des 1996 erschienenen Katastrophenepos «Twister», wird im Sommer 2024 in den Kinosälen für Verwüstung sorgen. Universal, das hinter dem Film steht, hat den Kinostart von «Twisters» auf den 19. Juli 2024 festgelegt. An diesem Datum wird «Twisters» neben Paramounts «Transformers: A New Generation» in die Kinos kommen und eine Woche vor Marvels «Thunderbolts».Lee Isaac Chung, der «Minari» zu mehreren Oscar-Nominierungen verholfen hat, führt bei «Twisters» Regie. Das Drehbuch wird von Mark L. Smith geschrieben, der auch an dem Oscar-prämierten Film «The Revenant» von Alejandro G. Iñárritu mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle mitgeschrieben hat.Das Original «Twister» wurde ein Riesenerfolg und spielte an den weltweiten Kinokassen fast 500 Millionen Dollar ein, vor allem dank seiner bahnbrechenden Spezialeffekte. Zusätzlich zu seinem kommerziellen Erfolg erhielt «Twister» Oscar-Nominierungen für die besten visuellen Effekte und den besten Ton.