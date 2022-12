Jeremy Clarkson ist weiterhin der britische Jauch

England

Obwohl seine Kolumne in der „Sun“ Kontroversen auslöste, will man an dem Moderator festhalten.

Kevin Lygo, ITV-Geschäftsführer für Medien und Unterhaltung, sagte am Dienstag, dass Jeremy Clarkson trotz seiner Äußerungen über Meghan Markle, die laut einer Gruppe britischer Gesetzgeber eine "gewalttätige, frauenfeindliche Sprache" enthielten, weiterhin als Moderator von, der Muttersendung von RTLs «Wer wird Millionär?» auftreten wird.Clarkson schrieb in seiner Kolumne in der Zeitung „The Sun“ am Freitag, er "hasse [Markle] auf einer zellulären Ebene". Er schrieb auch: "Nachts kann ich nicht schlafen, wenn ich da liege, mit den Zähnen knirsche und von dem Tag träume, an dem sie nackt durch die Straßen jeder britischen Stadt paradieren muss, während die Menge 'Schande!' skandiert und sie mit Exkrementen bewirft."Seine Äußerungen wurden mit Tausenden von Beschwerden bedacht, auch von Gesetzgebern, von denen einige seine Entlassung durch ITV forderten. Am Montag schrieb Clarkson in den sozialen Medien: "Ich bin entsetzt, dass ich so viel Schmerz verursacht habe und werde in Zukunft vorsichtiger sein." Er entschuldigte sich jedoch nicht für seine Äußerungen.