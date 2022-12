Comic-Laden

Sheree Domingo und Patrick Spät setzten das Leben der südkoreanischen Schauspielerin Choi Eunhee als Graphic-Novel um.

Die Graphic-Novel „Madame Choi und die Monster“ nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine Reise durch das Leben der südkoreanischen Schauspielerin Choi Eunhee. Die 1926 geborene und 2018 verstorbene Actress zählte zu den großen Namen in ihrem Heimatland. Ihre Geschichte könnte spektakulärer nicht sein und wird in der Graphic Novel von Sheree Domingo und Patrick Spät zu einer mitreißenden Story, die jedem guten Krimi Konkurrenz machen könnte.Einerseits schlicht in ihrer Gestaltung, andererseits faszinierend realitätsnah ist der Zeichenstil, der als Besonderheit auf üppige Colorierungen verzichtet. Die meisten Abschnitte der Geschichte kommen mit im Schnitt drei Farben pro Bildfolge aus, die der Story eine puristische Note verleihen und auf den wesentlichen Inhalt zu konzentrieren wissen.Doch um was geht es genau? Leserinnen und Leser folgen in der Graphic Novel der tatsächlich in den 1970er Jahren geschehenen Entführung der Schauspielerin. Unter einem Vorwand wurde sie von Südkorea nach Hongkong gelockt und von dort nach Nordkorea verschleppt. Hinter all dem steckte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il, seines Zeichens selber ein großer Filmfan. Die Schauspielerin sollte vorgeben, auf eigenen Wunsch nach Nordkorea umgesiedelt zu sein. Kim Jong-il plante, dank ihrer Schauspielkünste die Filmkunst in seinem eigenen Land auf ein neues Level zu heben. Er zwang die Schauspielerin, verschiedene Hauptrollen in nordkoreanischen Filmen zu besetzen.Übrigens widerfuhr dem Ehemann von Choi Eunhee exakt dasselbe Schicksal. Beide Ehepartner wussten jedoch lange nichts von der Entführung des jeweils anderen. Sie treffen erst auf einem Filmfestival in Wien wieder aufeinander, wo beiden die Flucht auf dem Regime - den Monstern der Madame Choi - gelang.Diese spektakuläre Story füllt in der packenden Graphic Novel nicht weniger als 176 Seiten. Und diese hat man locker in einem Rutsch durchgelesen, denn man möchte einfach wissen, wie es in dieser spannenden Geschichte weiter geht - denn diese liest sich selbst dann wie ein packender Krimi, wenn man die wahre Geschichte der Madame Choi vielleicht längst schon kennt.