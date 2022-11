Comic-Laden

Die Graphic Novel stammt von Felix Lobrecht und Oljanna Haus.

"Sonne und Beton" von Felix Lobrecht und Oljanna Haus ist eine Graphic Novel aus dem Hanserblau Verlag. Sie ist am 25. Oktober 2021 erschienen und auf Platz 2 der Graphic Novel-Bestsellerliste. Es geht um vier Jungs aus Neukölln und eine Entscheidung, die folgenschwer erscheint. Die tollen Zeichnungen stammen von Oljanna Haus. Sie hat das Talent dazu, die Figuren in ihrer Verletzlichkeit und Wut darzustellen. Dazu werden die Gesichter der Figuren ganz nah gezeichnet. Doch auch ein wenig Humor lässt sie in die Figuren mit einfließen. Das Buch besitzt 280 liebevoll gestaltete Seiten mit reichlichem Inhalt. Eineinhalb Jahre dauerte die Fertigstellung des Buches. Oljanna Haus hatte dabei die komplette künstlerische Freiheit und das Vertrauen von Felix Lobrecht und dem Verlag. Einige ihrer gezeichneten Charaktere sehen den Charakteren aus der Verfilmung sehr ähnlich, obwohl sie nur die Bilder gezeichnet hat, die sie selbst im Kopf hatte. Im Buch werden die Charaktere und Orte meist schwarz-weiß dargestellt. Die einzige Farbe, die vorkommt, ist rot.Felix Lobrecht wurde im Jahr 1988 geboren. Er wuchs zusammen mit seinen zwei Geschwistern in Berlin-Neukölln auf. Sein Vater war alleinerziehend. Felix Lobrecht gehört zu den erfolgreichsten Comedians im deutschsprachigen Raum. Zusätzlich ist er ein bekannter Autor. Den deutschen Comdedypreis erhielt Lobrecht im Jahre 2020 in den Kategorien Bester Comedypodcast und Bester Komiker. Die Geschichte "Sonne und Beton" ist nicht ganz neu, denn Lobrecht veröffentlichte bereits 2017 einen Roman unter diesem Namen.Die junge Zeichnerin Oljanna Haus absolvierte eine Lehre zur Zimmerin am Bodensee. Ihre Ideen konnte sie während des Lockdowns das erste Mal künstlerisch umsetzen. Zuvor fehlte ihr die Zeit dazu. Bei "Sonne und Beton" hatte sie sofort Bilder im Kopf, die sie auf besondere Art und Weise umsetzte. Sie malte schon immer gern, aber dachte nicht, dass sie damit einmal Geld verdienen könnte. Felix Lobrecht entdeckte sie und ihre Zeichnungen.Oljanna Haus brachte sehr viel Bewegung und Stimmung in ihre Zeichnungen. Die Hochhäuser sehen genau so aus, wie sie auch in Wirklichkeit vorzufinden sind. Die Zusammenarbeit begann, als Oljanna nach dem Hören des Hörbuches von "Sonne und Beton"eine Zeichnung anfertigte, diese auf Twitter postete. Felix Lambrecht wurde darauf aufmerskam. Er war sehr begeistert und wollte mit ihr die Graphic Novel machen. Da Felix Lambrecht beim Schreiben seines Romans sehr auf die Richtigkeit der Geographie der Orte achtete, konnte Oljanna diese bereits online ansehen. Beim Besichtigen der Straßen und Häuser fühlte sie sich wie an einem Filmset.