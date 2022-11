Neue Apple-Serie castet Luciane Buchanan

US-Fernsehen

In dem Format «Chief of War» von Jason Momoa wird auch die Schauspielerin mitwirken.

Jason Momoas kommende historische Seriebei Apple wurde mit Luciane Buchanan besetzt. Buchanan wird in der neun Episoden umfassenden Serie neben Momoa und Temuera Morrison spielen. Bereits im April wurde berichtet, dass die Serie bei Apple in Arbeit sei. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie "der epischen und beispiellosen Erzählung der Vereinigung und Kolonisierung von Hawaii aus der Sicht der Ureinwohner".Buchanan wird Ka'ahumanu spielen, der als "intelligent und fortschrittlich im Denken" beschrieben wird. Ka'ahumanu ist neugierig auf die größere Welt jenseits ihrer Heimatinseln". Buchanan wurde in Neuseeland geboren und ist tongaischer Abstammung. Für das Apple-Publikum ist sie nicht ganz neu, da sie zuvor in der Serie «Mr. Corman» an der Seite von Joseph Gordon-Levitt zu sehen war.Momoa hat «Chief of War» zusammen mit Thomas Pa'a Sibbett entwickelt. Beide fungieren als ausführende Produzenten zusammen mit Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Doug Jung, Molly Allen, Brian Mendoza und Anders Engstrom. Jung ist auch der Showrunner der Serie. Justin Chon wird bei den ersten beiden Episoden Regie führen und die Produktion übernehmen. Fifth Season und Chernin Entertainment produzieren.