«Zervakis & Opdenhövel. Live.» bleibt im Winterurlaub

TV-News

Während Sebastian Pufpaff mit «TV Total» während der WM wieder zurückkehrt, verzichtet ProSieben auf das wöchentliche Journal mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel.

Am Mittwochabend sorgtefür einen Lichtblick. Das chronisch erfolglose Live-Journal verabschiedete sich mit der höchsten Reichweite seit einem Jahr, denn die Ausgabe war laut Programmplan die vorerst letzte Sendung. In der Zielgruppe verzeichnete die Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel 8,7 Prozent. Die programmatische Neuausrichtung und die Kürzung der Sendezeit tragen Früchte. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass «ZOL» die Reichweite von «TV total» halbierte und die Einschaltquote von 14,8 Prozent abstürzen ließ.Nichtsdestotrotz kann man zaghaft von einem Erfolg sprechen – auf dem sich Zervakis und Opdenhövel nun ausruhen dürfen. Wegen der Weltmeisterschaft pausiert das Magazin nun. In den kommenden Wochen füllen Wiederholungen von «Jenke. Crime.» die Primetime am Mittwoch, ehe am spielfreien 7. Dezember Sebastian Pufpaff mitzurückkehrt, das nun ebenfalls eine kleine Pause einlegt. «Zervakis & Opdenhövel. Live.» bleibt hingegen länger off air, denn am 7. Dezember besteht der Lead-out der Comedy-Show ausOb «ZOL» in diesem Jahr nach der Fußball-WM wieder ins Programm zurückkehrt ist unklar, dürfte aber höchst unwahrscheinlich sein – trotz der zuletzt steigenden Quotentendenz. Seit der Sommerpause verzeichnete «ZOL» durchschnittlich 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im November kam man jedoch auf 6,2, 7,3 und 8,7 Prozent. Unklar ist auch, ob Pufpaff am 14. Dezember auf Sendung geht. An jenem Abend findet das zweite WM-Halbfinale statt und dürfte einen Großteil des Publikums anlocken.