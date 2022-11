«Insecure»-Star schreibt neue Hulu-Comedy

US-Fernsehen

Natasha Rothwell wird die Serie auch produzieren und die Hauptrolle spielen.

Onyx Collective hat grünes Licht fürgegeben, eine halbstündige Hulu-Comedy-Serie, die von Natasha Rothwell geschrieben wird und in der sie die Hauptrolle spielt. Die achtteilige Serie folgt Melissa (Rothwell), einer dicken, schwarzen Neurotikerin, die noch nie verliebt war. Nach einer komischen Begegnung mit dem Tod weigert sie sich, sich mit weniger zufrieden zu geben als mit dem Leben, das sie sich wünscht, und begibt sich auf eine Reise, um im echten Leben mit allen Mitteln "100 Prozent diese Schlampe" zu werden.Vera Santamaria («Pen15», «Bojack Horseman», «Orange is the New Black») ist zusammen mit Rothwell Co-Showrunnerin von «How to Die Alone», und beide fungieren zusammen mit Desiree Akhavan («The Bisexual», «The Miseducation of Cameron Post») als ausführende Produzenten. Das Projekt stammt aus Rothwells Gesamtvertrag mit ABC Signature und Onyx Collective über ihr Label Big Hattie Productions.Rothwell ist vor allem für ihre Rolle als Issas (Issa Rae) enge Freundin Kelli in der HBO-Serie «Insecure» bekannt, bei der sie auch als Autorin fungierte und ihr Regiedebüt gab. Kürzlich spielte sie Belinda in Staffel ein von HBOs «The White Lotus», was ihr 2022 eine Emmy-Nominierung als beste Nebendarstellerin in einer Serie einbrachte.