NBC setzt auf eine Show zur Thanksgiving Day Parade

US-Fernsehen

Im Vorfeld der traditionellen Parade in New York City strahlt man ein Special aus.

Das US-Network NBC wird auch in diesem Jahr die alljährliche Thanksgiving Day Parade ausstrahlen. Der Feiertag wird am 24. November gefeiert. NBC wird das einstündige Specialam Mittwoch, den 23. November um 20.00 Uhr ausstrahlen. Am Vorabend der kultigen Thanksgiving Day Parade können die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen werfen und die unglaublichen Geschichten der Wagen, Ballons und Bands erleben, bevor sie durch die Straßen von New York ziehen.Moderiert wird das Special von der für den Emmy nominierten Amber Ruffin, Gastgeberin der Peacock-Show «The Amber Ruffin Show» und Autorin/Darstellerin bei NBCs «Late Night with Seth Meyers». In dem Special «Countdown to Macy's Thanksgiving Day Parade» treten Paula Abdul, Lauren Alaina, Jon Batiste, Darren Criss, Jordan Davis, Jimmy Fallon, Andy Grammer, Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker, Gene Simmons, Jordin Sparks und Rob Thomas auf.«Countdown to the Macy's Thanksgiving Day Parade» wird von der mit dem Emmy Award ausgezeichneten Brad Lachman Productions produziert. Brad Lachman und Bill Bracken fungieren als ausführende Produzenten.