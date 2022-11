Bei Roku werden 200 Schreibtische frei

Wirtschaft

Der Streamingdienst- und Gerätehersteller hat ebenfalls einen Stellenabbau angekündigt.

Die Streaming-Plattform Roku wird in den USA unter Berufung auf die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen 200 Stellen streichen und damit etwa sieben Prozent der Gesamtbelegschaft reduzieren. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte Roku rund 3.000 Vollzeitmitarbeiter in 13 Ländern. Im vorbörslichen Handel am Donnerstag fielen die Aktien von Roku um mehr als drei Prozent. Roku reiht sich ein in eine Welle anderer Technologie- und Medienunternehmen, die kürzlich Entlassungen vorgenommen haben, darunter Amazon, Disney, Meta, Paramount Global, The CW, Snap, Twitter und Warner Bros. Discovery."Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen in unserer Branche haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Personalkosten von Roku um voraussichtlich 5 Prozent zu reduzieren, um das Wachstum unserer Betriebskosten zu verlangsamen", sagte das Unternehmen am Donnerstag in einer Erklärung. "Dies wird etwa 200 Mitarbeiterstellen in den USA betreffen. Wenn wir diese Maßnahmen jetzt ergreifen, können wir unsere Investitionen auf die wichtigsten strategischen Prioritäten konzentrieren, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben und unsere Führungsposition zu stärken.In einem SEC-Filing sagte Roku, dass der Stellenabbau zu Kosten in Höhe von etwa 28 bis 31 Millionen US-Dollar führen wird, die hauptsächlich aus Abfindungszahlungen, Kündigungsentschädigungen (sofern zutreffend), Beiträgen zu Sozialleistungen und damit verbundenen Kosten bestehen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Großteil der Restrukturierungskosten im vierten Quartal 2022 anfallen wird und dass der Personalabbau, einschließlich Barzahlungen, bis zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2023 im Wesentlichen abgeschlossen sein wird.