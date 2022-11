Hartwich quizzt im Dezember «Ohne Limit»

TV-News

An zwei Montagen wird das Programm mit dem neuen Quiz-Format gefüllt.

Im August war bekannt geworden, dass RTL an der Adaption des britischen Quizformatsarbeitet und dafür zunächst zwei Folgen unter dem Titelproduzieren ließ ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat die von Daniel Hartwich moderierte Sendung einen Starttermin erhalten. RTL füllt mit der Quiz-Show die Montagabende des 12. und 19. Dezembers, also den gewohnten Sendeplatz von «Wer wird Millionär?» und anderen Quizformaten, die Anfang des Jahres getestet wurden. Für «Ohne Limit» räumt RTL dann sogar die gesamte Primetime frei, das Programm wird lediglich um 22:15 Uhr für 20 Minuten von «RTL Direkt» unterbrochen.In der Show endet für die Kandidaten die Gewinnleiter nie, sofern sie die richtige Antwort geben. Und diese besteht immer aus einer Zahl. Ziel des Spiels ist es, so nah wie möglich an die richtige Antwort heranzukommen – ohne sie zu überschreiten. Dann wäre das Spiel verloren. Je näher die Kandidaten der richtigen Antwort kommen, desto höher steigen sie auf. Doch nur bei einer exakten Antwort gibt es Geld.Produziert wurde «Ohne Limit» im vergangenen September von Endemol Shine Germany. Die deutsche Version markiert zugleich die erste internationale Adaption des britischen Erfolgs-Formats «Limitless Win» von Hello Dolly. Auf der Insel moderieren das Duo Ant und Dec die Show, die demnächst in eine zweite Runde geht. «Ohne Limit» verantworten Nils Trümpener und Sean Badem unter der Gesamtleitung von Malte Kruber (Head of Producers Show) und Markus Küttner (Unterhaltungschef).In den Tagen vor und nach der «Ohne Limit»-Premiere blickt RTL auf das Jahr 2022 zurück. Am Sonntag, 11. Dezember, moderieren Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg den Jahresrückblick. Am Freitag, den 16. Dezember, folgt um 20:15 Uhrmit den erfolgreichsten Hits des Jahrs. Oliver Geissen begrüßt im Studio als Show-Acts Nico Santos, Andrea Berg und die kommende «DSDS»-Jurorin Leony.