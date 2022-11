Nach Boys-Special: RTL plant Girls-Ausgaben von «Take Me Out»

TV-News

Im kommenden Jahr soll es zwei Ausgaben mit queeren Frauen geben.

In den kommenden Wochen setzt RTL wieder auf die Dating-Showund sendet nicht nur am kommenden Dienstag eine Wiederholung von «Take Me Out XXL» mit Chris Tall und am 29. November ein ebenfalls vom Comedian moderiertes Weihnachtsspecial, sondern an den ersten beiden Samstagen im Dezember (3. und 10. Dezember) jeweils ab Mitternacht zwei neue „Boys Boys Boys“-Ausgaben, die dann wieder von Jan Köppen moderiert werden. Chris Tall sprang nur vertretungsweise aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Jan Köppen bei der Aufzeichnung im Sommer ein.Darüber hinaus hat RTL die «Take Me Out»-Produktionsfirma UFA Show & Factual mit einem weiteren Special beauftragt. Erste Planungen darüber wurden bereits zu Beginn dieses Jahres bekannt ( Quotenmeter berichtete ), offenbar ist die Produktion etwas ins Stocken geraten. Im kommenden Jahr sind zwei „Girls Girls Girls“-Special geplant, bei dem queere Frauen teilnehmen dürfen. Eine Mutige stellt sich dann 30 Single-Damen gegenüber, das Konzept bleibt identisch: „Mögt ihr was ihr seht, geht’s vielleicht zum Date. Drückt ihr aus, seid ihr raus!“ Am Ende besteht die Chance auf ein Limousinen-Date. Jan Köppen moderiert. Die Boys-Special zählen zu den erfolgreichsten Ausgaben der Kuppelshow. Die Premiere erreichte beim Debüt im Januar 2021 einen sagenhaften Marktanteil von 18,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe.„Wir freuen uns riesig, dass wir nach den erfolgreichen ‚Boys Boys Boys‘-Ausgaben bei «Take Me Out» noch vielfältiger geworden sind und nun auch zwei All-Girls-Specials auf die deutschen Bildschirme bringen können. Das Team hat einen wunderbar bunten und ausdrucksstarken Cast gefunden und wir hatten nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera jede Menge Spaß bei der Produktion. Danke an Jan und alle «Take Me Out»-Kolleginnen und Kollegen, die diese Erweiterung möglich gemacht haben. Mini-Spoiler: Es flogen zur Freude aller auch jede Menge Funken bei den ‚Girls Girls Girls‘…“, erklärt Noelle Stommel, Producerin bei UFA Show & Factual.