Stühlerücken bei RTL: Tewes geht  Schmitter steigt auf

Köpfe

Der Leiter der TV-Sender RTL und VOX wechselt zur RTL Group. Auch Kommunikationschef Frank Thomsen verlässt den Sender. Eine Nachfolge ist jeweils bereits geklärt.

Stühlerücken auch in der Unternehmenskommunikation

Bei RTL Deutschland ist weiter Bewegung hinter den Kulissen drin. Am Donnerstag gab das Unternehmen mehrere Personalentscheidungen bekannt. So verlässt Henning Tewes, der in seiner Position als Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter RTL+ für das TV-Geschäft und die Inhalte von RTL+ sowie alle Unterhaltungs- und Fiction-Inhalte, die Programmplanung, das Produktionsmanagement, den Programmeinkauf und RTL Studios verantwortlich war, den Kölner Sender in Richtung Mutterkonzern RTL Group. Dort soll er neue Führungsaufgaben übernehmen, die zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden. Die Trennung erfolge im besten gegenseitigen Einvernehmen, wie es in einer RTL-Mitteilung heißt. Tewes‘ Nachfolger wird der bisherige RTL-News-Geschäftsführer Stephan Schmitter, der mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen wurde.Als Programmgeschäftsführer übernimmt er die Verantwortung für alle Inhalte (Unterhaltung, journalistische Inhalte, Fiction, Sport und Produktionen der RTL Studios) und Marken von RTL Deutschland. Auch die Abteilung Brand & Marketing von RTL Deutschland wechselt in den Verantwortungsbereich von Stephan Schmitter. Die Bündelung von Inhalten und Marken hat das Ziel, die crossmediale Ausspielung von Inhalten über alle Kanäle – TV, Streaming, Radio, Print, Online und Social Media – weiter zu optimieren und das Zusammenspiel von Marken wie RTL, Vox, NTV, Stern und Geo zu fördern. Andreas Fischer, Chief Operating Officer bei RTL Deutschland, verantwortet ab sofort neben dem Bereich Copyright Affairs und Music Publishing die kaufmännischen Prozesse im Content-Bereich – wie den Einkauf von Drittprogrammen, Formaten und Sportlizenzen.Thomas Rabe, CEO der RTL Group und Vorsitzender der Geschäftsführung von RTL Deutschland, sagt: „Stephan Schmitter ist eine großartige Bereicherung für die Geschäftsführung von RTL Deutschland. Seit mehr als 18 Jahren beweist er in zahlreichen Führungspositionen bei RTL ein Flair für Programmierung, Journalismus und Marketing – und beweist, dass er Kreativteams kooperativ leitet. Mit seiner Verantwortung für alle Inhalte schaffen wir die Grundlage, um unsere Zuschauermarktanteile im deutschen TV-Markt weiter zu steigern, das Wachstum unseres Streaming-Dienstes RTL+ fortzusetzen und die Synergien aus dem Zusammenschluss mit Gruner + Jahr zu realisieren. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion."Thomas Rabe weiter: „Im Namen von RTL danke ich Henning Tewes ganz herzlich für seine Leistungen und sein großes Engagement. Sowohl international als auch in Deutschland hat er das Programm von RTL geprägt und neue Geschäftsmodelle entwickelt. Er hat unseren deutschen Flaggschiffsender RTL Television sowie unsere anderen Sender mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit geführt. Darüber hinaus hat er in den vergangenen drei Jahren das Programmangebot von RTL+ mit zahlreichen Originalen über alle Genres hinweg deutlich ausgebaut und diversifiziert – und damit die Position von RTL Deutschland im Kreativmarkt gestärkt.“Henning Tewes, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, sagt: „RTL Deutschland ist ein tolles Unternehmen – man spürt die Begeisterung und Identifikation mit unseren tollen Inhalten und Marken in allen Bereichen. Ich möchte mich persönlich bei meinen Teams für ihren enormen Einsatz bedanken und die inhaltlichen Standards, die sie in unseren Sendungen einhalten. Ich wünsche Stephan Schmitter von Herzen viel Erfolg an der Spitze dieser herausragenden Kreativteams. Auch wenn mir der Abschied von RTL Deutschland nicht leicht fällt, freue ich mich auf meine zukünftigen Aufgaben bei RTL Group und danken Thomas Rabe für sein Vertrauen."Neben Tewes wird auch Unternehmenssprecher Frank Thomsen RTL Deutschland verlassen. Thomsen verabschiedet sich zum Jahresende – ebenfalls im besten Einvernehmen. Seit Februar 2015 leitete Thomsen die Unternehmenskommunikation von Gruner + Jahr, von November 2016 an zusätzlich das Marketing des Hamburger Verlags. Im Januar 2019 übernahm er darüber hinaus die Verlagsleitungen „News“ rund um die Stern-Familie und „Wissen“ um die Geo-Markenfamilie und P.M. Nach der Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr wurde er im Januar 2022 Kommunikationschef des Unternehmens. Als Thomsens Nachfolger präsentierte RTL Deutschland Eva Messerschmidt.Messerschmidt wird zum 1. April 2023 neue Chief Communications Officer und wird in dieser Funktion die interne und externe Kommunikation über alle Kanäle verantworten und an Andreas Fischer, Geschäftsführer und Chief Operating Officer (COO) von RTL Deutschland, berichten. In der Übergangsphase wird Claus Grewenig die Position kommissarisch ausfüllen. Messerschmidt startete im Jahr 2000 im Marketing für Vox beim Werbezeitenvermarkter IP Deutschland (heute: Ad Alliance). Im Jahr 2003 wechselte sie in die Planung des Sendeablaufs von Vox, zwei Jahre später in gleicher Funktion zu n-tv . Dort leitete sie nach einer Zeit im RTL-Marketing von April 2010 bis Dezember 2015 den Mobil-Bereich und die Abteilung Neue Medien. Messerschmidt stieg im Sales- und Digitalbereich von n-tv zur Leiterin des Digitalvertriebs auf und war maßgeblich für die Entwicklung der n-tv-App und ihrer digitalen Ausbaustufen verantwortlich. Im Oktober 2019 wurde sie zur Bereichsleiterin Innovation bei RTL Deutschland ernannt. Seit 2022 ist sie gemeinsam mit Henning Nieslony Co-Chief Streaming Officer von RTL Deutschland und treibt den crossmedialen Ausbau von RTL+ voran.„Im Namen der Geschäftsführung von RTL Deutschland bedanke ich mich herzlich bei Frank Thomsen. Über viele Jahre hat er die Marke Stern und die Kommunikation des Hauses Gruner + Jahr erfolgreich geprägt. Nach der Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr hat er in kurzer Zeit ein integriertes Kommunikationsteam in Köln und Hamburg geschaffen. Für seine zukünftigen Vorhaben wünschen wir ihm alles Gute“, so Thomas Rabe über den scheidenden Frank Thomsen.Über die neue Kommunikationschefin sagte er: „Wir freuen uns sehr, dass Eva Messerschmidt die Kommunikation von RTL Deutschland und damit eine wichtige Führungsaufgabe bei der Transformation des Unternehmens übernehmen wird. Mit ihrer Digital-Expertise und umfassenden Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen des Unternehmens wird sie der Kommunikation von RTL Deutschland neue Impulse für einen stärkeren Produkt- und Digitalfokus geben. Gleichzeitig bedanke ich mich, auch im Namen der Geschäftsführung von RTL Deutschland, bei Claus Grewenig, dass er kommissarisch zusätzlich die Kommunikation des Hauses übernimmt, damit Eva Messerschmidt ihre Aufgaben bei RTL+ bestmöglich übergeben kann. Wir wünschen beiden viel Erfolg in ihren Aufgaben.“Frank Thomsen sagt über seinen Abschied: „Ich blicke auf eine rundherum erfüllte Zeit bei Gruner + Jahr und RTL Deutschland. Dafür bin ich sehr dankbar. Allen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich das Beste. Für mich heißt es nun: Aufbruch! Ich freue mich auf das, was da kommt.“