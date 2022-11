Primetime-Check

Wie gut schlugen sich «Die Bergretter» im ZDF? Punktete Kabel Eins mit der letzten «Unsere Bundeswehr»-Ausgabe?

Mit einem-Special erreichte das ZDF 5,18 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 19,2 Prozent Marktanteil ein. Dassicherte sich im Anschluss 3,71 Millionen Zusehende, der Marktanteil belief sich auf 15,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchten die zwei Sendungen 10,3 sowie 7,2 Prozent.Das Erste setzte auf das Serienspecial, das auf 3,63 Millionen Zuschauer kam. Die Marktanteile beliefen sich auf 13,5 Prozent bei allen sowie 5,0 Prozent bei den jungen Menschen. Dielockten noch 2,17 Millionen Zuschauer an, die 21.45-Uhr-Ausgabe sicherte sich 9,4 Prozent bei allen und 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Das Prominenten-Special vonerreichte 3,85 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 17,7 Prozent bei allen. In der Zielgruppe fuhr man 0,94 Millionen sowie 18,5 Prozent Marktanteil ein.brachte 0,66 Millionen Zuseher zu Sat.1, die Fernsehstation sicherte sich bei den Umworbenen immerhin 5,9 Prozent. Bei Kabel Eins erreichte0,51 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent in der Zielgruppe.ProSieben setzte mitauf Clips aus der Dose, die 0,87 Millionen Menschen sahen. In der Zielgruppe sorgte das für 7,4 Prozent. RTLZWEI wiederholte die achte Leipzig-Folge von, die von 0,50 Millionen Zuseher erneut gesehen wurde. Der Marktanteil bei den jungen Leuten lag bei 4,4 Prozent. Unterdessen bediente sich VOX einmal mehr von dem Marvel-Universum:sahen 1,21 Millionen Zuschauer, der Spielfilm fuhr einen Marktanteil von 9,7 Prozent ein.