Hasbro will eOne wieder loswerden

Wirtschaft

Nach weniger als drei Jahren soll die Produktionsfirma an einen neuen Interessenten verkauft werden.

Hasbro hat die TV- und Filmabteilungen von Entertainment One (eOne) knapp drei Jahre nach dem Erwerb der Unternehmen in einem 3,8-Milliarden-Dollar-Deal zum Verkauf angeboten. Laut Hasbro umfasst der Verkauf die Teile der TV- und Filmaktivitäten von eOne, die "nicht direkt die Markenunterhaltungsstrategie des Unternehmens unterstützen". "Hasbro wird die Fähigkeit beibehalten, Animationen, digitale Kurzfilme, TV-Skripte und Kinofilme für ein Publikum zu entwickeln und zu produzieren, das sich auf die Kern-IP von Hasbro bezieht."Das bedeutet, dass Marken wie «Peppa Pig», «Transformers», «Dungeons & Dragons», «Magic: The Gathering», «My Little Pony», «Power Rangers» ► , «Play-Doh» und «Monopoly» nicht nur vom Verkauf ausgeschlossen sind, sondern auch "bedeutende Entwicklungs-, Produktions- und Finanzierungskapazitäten" in den Bereichen Film, Fernsehen, Animation und digitale Kurzfilme erhalten werden.Es gibt jedoch mehr als 6.500 Titel in der Inhaltsbibliothek, die von einem möglichen Verkauf betroffen wären, sowie die Film- und TV-Abteilung, die nicht zu Hasbro gehört und «The Woman King», «Yellowjackets» und die «The Rookie»-Franchise produziert; die Abteilung, die die «Naked & Afraid»-Franchise produziert, sowie das kanadische Film- und Fernsehgeschäft von Entertainment One Canada Limited.