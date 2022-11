Bradley Cooper spielt in Steven Spielbergs «Bullitt»-Film mit

Kino-News

Peter Yates hat im Jahr 1968 den Spielfilm realisiert, der nun neu aufgesetzt werden soll.

Bradley Cooper wird in Steven Spielbergs kommendem Film die Hauptrolle spielen. Der Film basiert auf der Figur des Frank Bullitt, dem knallharten Polizisten aus San Francisco, der 1968 von Steve McQueen in dem Action-Thrillergespielt wurde.Josh Singer («Spotlight») schreibt das Drehbuch für den Film, der sich derzeit bei Warner Bros. in der Entwicklung befindet. Obwohl noch keine Details zur Handlung bekannt gegeben wurden, wird erwartet, dass die kommende Produktion «Bullitt» auf einem völlig anderen Weg folgen wird als das Original von McQueen.Warner Bros. veröffentlichte das Original von «Bullitt», das unter der Regie von Peter Yates entstand und auf dem Roman "Mute Witness" von 1963 basiert. In dem Film, der zu McQueens bekanntester Rolle wurde, spielte er einen Detektiv, der den Tod eines Mafia-Informanten untersucht, den er beschützen sollte. Der Film ist berühmt für eine der kultigsten und aufregendsten Verfolgungsjagden der Kinogeschichte, bei der McQueen seine eigenen Stunts in einem modifizierten Ford Mustang absolviert. «Bullitt» wurde ein von Kritikern und Publikum gefeierter Erfolg, spielte 42 Millionen Dollar bei einem Budget von vier Millionen Dollar ein und gewann einen Oscar.