«Traumberuf InfluencerIn?» am Publikum vorbei programmiert

Quotennews

Am späten Abend informierte eine «Spiegel TV-Reportage» über das junge Thema. Schon «akte.» war als Vorlauf eher nicht geeignet.

Zwischen 23.30 und 00.35 Uhr informierte Sat.1 in einer «Spiegel TV-Reportage» über das Thema. In der 65-minütigen Dokumentation haben die Macher unter anderem eine der bekanntesten Fitness-Influencerinnen in Deutschland begleitet: Sophia Thiel. Auch Frauen wie Steffi Schwarz und Sandra Wall waren Teil der Dokumentation.Doch auf dem späten Sendeplatz fanden nur 0,28 Millionen Fernsehzuschauer zu diesem Thema. Da half es auch nicht, dass man Fitness-Oma Erika Rischko interviewte, die mit stolzen 80 Jahren noch zum TikTok-Star wurde. Die Sendung erreichte nur einen schwachen Marktanteil von 2,7 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich der Bällchensender 0,15 Millionen Fernsehzuschauer. Angesichts der späten Sendezeit verbuchte man wenigstens 6,1 Prozent.Zu Beginn der Primetime setzte Sat.1 auf. Das 125-minütige Format unterhielt nur 0,66 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 2,6 Prozent. 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden ermittelt, sodass Sat.1 auf einen Marktanteil von 5,9 Prozent kam. Im Anschluss setzte man auf: Das Magazin enttäuschte einmal mehr mit 0,48 Millionen sowie 2,9 Prozent. Mit 0,23 Millionen jungen Menschen unterhielt man 5,8 Prozent.