«Boys in Blue» debütiert im Januar

Die vierteilige Showtime-Dokumentation dreht sich um die North Community High School und ihr Football-Team.

Showtime Sports Documentary Films kündigt, eine vierteilige Doku-Serie von Emmy-Preisträger Peter Berg (ֿ«Friday Night Lights»), die die North Community High School und ihr Football-Team in North Minneapolis während der Saison 2021 in den Mittelpunkt stellt, als die Spieler nach dem Polizistenmord an George Floyd erwachsen werden. Die Serie wird am Freitag, den 6. Januar um 20.00 Uhr Premiere haben, und die Episoden werden jeden Freitag um 20.00 Uhr ausgestrahlt. Alle vier Episoden werden am 6. Januar auch auf Abruf und auf Streaming-Plattformen für Showtime-Abonnenten verfügbar sein.Im Mittelpunkt der Serie steht das Football-Team der North High School, in dem überwiegend schwarze Schüler von Mitgliedern des Minneapolis Police Department trainiert und betreut werden. Die Serie folgt dem Team bei der Bewältigung des Lebens nach dem tragischen Polizistenmord an Floyd, einem Meilenstein in der amerikanischen Geschichte, der eine nationale Bewegung für soziale Gerechtigkeit und eine Polizeireform auslöste. Trotz ihrer Differenzen finden die Polizisten und die Schüler eine gemeinsame Basis auf dem Spielfeld und eine Verwandtschaft in dem Bestreben, die Staatsmeisterschaft zu gewinnen und einen, wie sie glauben, sicheren Hafen vor der Gewalt und den Unruhen in ihrer Gemeinde zu schaffen. Als die Spieler und Trainer mit der Vision einer glorreichen Meisterschaft auf das Spielfeld zurückkehren, werden ihr Sinn für Normalität und Optimismus auf eine harte Probe gestellt."Nachdem ich in Minneapolis/St. Paul gelebt hatte, konnte ich die Stadt, die ich so sehr liebte, nicht mit dem schrecklichen Mord an George Floyd in Einklang bringen, und ich fühlte mich gezwungen, einen Weg zu finden, persönlich darauf zu reagieren", sagte Berg. "Das Jahr, das ich mit dem North High Football-Team verbracht habe, hat mir Zugang zur Seele einer wunderschönen amerikanischen Gemeinschaft verschafft, die zutiefst gelitten hat. Wir haben Siege und Niederlagen miterlebt, auf dem Spielfeld und außerhalb. Uns haben so viele Lehrer, Trainer, Eltern und Schüler vertraut, die alle in der unmittelbaren Folge des Mordes an George Floyd lebten und die Komplexität des Versuchs, in sehr schwierigen Zeiten zu überleben und Freude zu finden. Ich empfinde so viel Liebe und Respekt für die Gemeinde Minneapolis North, und ich hoffe, dass wir durch «Boys in Blue» ein neues Verständnis für diese Probleme bekommen und Wege zu Empathie und Hoffnung finden können."