Craig Gerber bleibt bei Disney

US-Fernsehen

Der Mann hinter zahlreichen Disney-Serien hat einen neuen Exklusiv-Vertrag abgeschlossen.

Der Emmy-Preisträger Craig Gerber, die kreative Kraft hinter Disneys gefeierten Serien «Elena von Avalor» und dem neuesten Hit «Firebuds», hat seinen Entwicklungsvertrag mit Disney Branded Television verlängert. Gerber schrieb auch den Fernsehfilm, der Disneys erste kleine Mädchenprinzessin, «Sofia the First: Once Upon a Princess», der vor zehn Jahren (18. November 2012) seine Premiere feierte und bis heute die Nummer eins unter den Kabelfernsehsendungen aller Zeiten für Mädchen zwischen zwei und fünf Jahren ist.Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung entwickelt Gerber eine «Sofia the First»-Spin-off-Serie, die in der Royal Prep Academy, einer Schule für Prinzen und Prinzessinnen im fiktiven Königreich Enchancia, spielt. Dies ist bereits die zweite Serie, die er über sein Label Electric Emu für Disney Branded Television entwickelt. Gerber hat außerdem eine bereits angekündigte Serie mit Kris Wimberly in der Entwicklung, in der es um einen zeitreisenden Schatzsucher geht, der verlorene Familienschätze wiederfindet. Die Serie wurde von Wimberly entwickelt und wird von Wimberly und Gerber als ausführende Produzenten produziert.Alyssa Sapire, Senior Vice President of Development, Series and Strategy, Disney Junior, sagte: "Craigs Engagement für die Darstellung unterschiedlicher Charaktere und Geschichten mit Botschaften von Mitgefühl, Führungsqualitäten und Widerstandsfähigkeit ist ein roter Faden in seiner Karriere. Seine Fähigkeit, unterhaltsame, zu Herzen gehende und bedeutungsvolle Geschichten zu erzählen, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen, ist unübertroffen, und ich freue mich darauf, unsere Partnerschaft noch viele, viele Jahre fortzusetzen."