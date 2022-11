«Bosé» startet demnächst

US-Fernsehen

Die neue Serie findet ab 1. Dezember 2022 bei Paramount+ statt.

Paramount+ gab bekannt, dass die mit Spannung erwartete Originalserieam Donnerstag, den 1. Dezember, in den USA exklusiv auf dem Dienst Premiere haben wird. Alle sechs Episoden des Biopics, das auf dem Leben des spanischen Sängers und Songwriters Miguel Bosé basiert, werden ab dem Start in spanischer Sprache und mit englischer Synchronisation zu sehen sein. Die von Paramount produzierte Serie mit sechs Episoden in spanischer Sprache mit José Pastor und Iván Sánchez in den Hauptrollen war eine der erfolgreichsten Serien, als sie im November auf Paramount+ in Lateinamerika startete.Seit seiner Geburt war Miguel Bosé trotz der starren Konventionen, die ihm sein Heimatland Spanien in den 1960er Jahren auferlegte, für Großes bestimmt. Sein Vater, Luis Miguel Dominguin, war eine traditionelle und prominente Figur im spanischen Stierkampf, während seine Mutter, Lucia Bosé, ein kultivierter und moderner italienischer Filmstar war. Bosé wurde mit dem starken Charakter seines Vaters, der Schönheit seiner Mutter und der Rebellion und Eleganz von beiden gesegnet geboren.Die Paramount+-Original-Serie wurde von Paramount in Zusammenarbeit mit Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global und Legacy Rock produziert. Regie führten Miguel Bardem und Fernando Trullols, das Drehbuch stammt von Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez und Boris Izaguirre.