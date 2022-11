Quentin Tarantino plant Miniserie

US-Fernsehen

Der Film-Regisseur möchte eine achtteilige Serie im kommenden Jahr drehen.

Quentin Tarantino hat verraten, dass er plant, wieder ins Fernsehen einzusteigen und im Jahr 2023 eine achtteilige Serie zu drehen. Der Regisseur erzählte am Mittwochabend auf einer von Elvis Mitchell moderierten Veranstaltung in New York von dem Projekt, während er sein neues Buch "Cinema Speculation" vorstellte.Der Filmemacher machte keine genauen Angaben zur Handlung oder Produktion des Projekts. Tarantino hat schon früher im Fernsehen gearbeitet und 2005 bei zwei Folgen von «CSI: Crime Scene Investigation» Regie geführt. Seitdem hat er mit einem erneuten Engagement geliebäugelt. Im Februar wurde berichtet, dass der Regisseur in Gesprächen sei, um bei einer Neuauflage von FXs «Justified» Regie zu führen.Das Gespräch in New York deckte eine Menge Themen ab, wobei Tarantino auch auf andere Projekte zu sprechen kam, die er im Laufe der Jahre in Angriff genommen hatte. Der Autor und Regisseur erzählte, dass er ein Theaterstück geschrieben hat, bevor «Once Upon a Time in Hollywood» fertiggestellt wurde. Er erklärte auch, dass er gebeten wurde, die Dialoge von Samuel L. Jacksons «Shaft»-Reboot aus dem Jahr 2000 zu überarbeiten, das Angebot aber ablehnte.