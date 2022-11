ABC-Silvestershow kommt auch aus Disneyland

US-Fernsehen

«Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2023» wird in diesem Jahr mit einem Staraufgebot produziert.

ABC und Dick Clark Productions haben bekannt gegeben, dassnach Disneyland expandiert und erneut zum Times Square und darüber hinaus zurückkehren wird – mit dem 18-fachen Gastgeber und ausführenden Produzenten der Show, Ryan Seacrest. Die Schauspielerin und Produzentin Liza Koshy wird als Co-Moderatorin am Times Square neben Seacrest auftreten. Auch die Countrysängerin Jessie James Decker wird sich dem Duo am Times Square anschließen und zum vierten Mal in Folge als Co-Moderatorin für den Powerball auftreten.Disneyland wird in diesem Jahr zum ersten Mal Gastgeber sein und eine zusätzliche «Rockin' Eve»-Feier mit der erfahrenen Gastgeberin und preisgekrönten Multiplatin-Künstlerin Ciara veranstalten, die die Feierlichkeiten am „glücklichsten Ort der Welt“ leitet. Die Disneyland-Sendungen werden vor dem Neujahrsfest aufgezeichnet.Billy Porter kehrt in seinem vierten Jahr als Co-Moderator nach New Orleans zurück, um den Countdown in der Central Standard Time zu leiten. Porter war 2019 und 2021 Co-Moderator von New Orleans aus und 2020 vom Times Square aus. Nachdem er bei der letztjährigen Show als offizieller LA-Party-DJ fungierte, kehrt der ikonische DJ, Produzent, Rapper und Philanthrop D-Nice dieses Jahr als LA-Co-Moderator zurück.«Dick Clark's New Year's Rockin' Eve», Amerikas alljährliche Silvestertradition, die das Beste des Jahres in Sachen Musik zelebriert, läutet das neue Jahr mit mehr als fünfeinhalb Stunden dynamischer Auftritte ein, die bis 2:00 Uhr nachts ausgestrahlt werden, und gibt den Zuschauern einen Einblick in die Silvesterfeiern rund um den Globus. Weitere Details zu den Künstlern werden kurz vor der Show bekannt gegeben.