Frank Plasberg gibt auch Jahresrückblick-Quiz ab

TV-News

Kurz vor dem Jahreswechsel verabschiedet sich der langjährige «Hart aber fair»-Moderator von der Quiz-Show. Wieder mit dabei wird dann Florian Silbereisen sein.

Seit 2008 quizzt sich Frank Plasberg gemeinsam mit Günther Jauch durch das zurückliegende Jahr. Zuletzt waren auch Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers Teil der von. So wird es auch in diesem Jahr sein, wenn Das Erste am Freitag, den 30. Dezember, um 20:15 Uhr ausstrahlt. Eines wird dann aber zu Ende gehen: Die Moderation von Frank Plasberg. Wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag offiziell bestätigte, wird Plasberg das Jahresrückblick-Quiz zum letzten Mal präsentieren.Für Plasberg geht damit die nächste Ära zu Ende, erst in dieser Woche moderierte er zum letzten Mal die Talkshow, die ab dem kommenden Jahr von Louis Klamroth fortgeführt wird. Wie es dagegen mit der Quiz-Produktion aus dem Hause der I&U Information und Unterhaltung TV Produktion weitergeht, ist offen. Das Erste hat bislang keinen Nachfolger präsentiert.Fest steht dagegen, wer in diesem Jahr gegen Jauch, Schöneberger und Liefers quizzen wird: Die Wahl fiel erneut auf Florian Silbereisen, der bereits im vergangenen Jahr Teil der Show war. Damals schalteten 5,52 Millionen Zuschauer ein, was dem Ersten ein großartiges Quotenergebnis von 20,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 16,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte.