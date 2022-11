«The White Lotus» geht in die dritte Runde

US-Fernsehen

Mike White, der kreative Kopf hinter der Serie, hat den Startschuss bekommen, ein neues Land für die Serie zu finden.

wurde bei HBO für die dritte Staffel verlängert. Die Nachricht über die Verlängerung kommt, nachdem die erfolgreiche Anthologie-Serie von Schöpfer Mike White erst drei von sieben Episoden der zweiten Staffel ausgestrahlt hat. Wie die vorherigen Staffeln wird auch die dritte Staffel eine neue Gruppe von Gästen in einem völlig anderen White Lotus Resort begleiten. Die erste Staffel war auf Hawaii angesiedelt, während die zweite in Sizilien spielt."Wenn man an den bescheidenen Ursprung von «The White Lotus» denkt, der als Pandemie-Produktion konzipiert war, ist es unmöglich, nicht beeindruckt davon zu sein, wie Mike eine der erfolgreichsten und von der Kritik am meisten gefeierten Serien inszeniert hat", sagte Francesca Orsi, Executive Vice President of HBO Programming und Leiterin der HBO-Dramaserien und -Filme. "Und dennoch hat er in Staffel 2 noch einmal neue Höhen erreicht, was der ultimative Beweis für Mikes unverfälschte, unvergleichliche Vision ist. Sein Mut, die unerforschten Gewässer der menschlichen Psyche zu erforschen, gepaart mit seinem unverkennbaren respektlosen Humor und seinem beschwingten Regiestil, lassen uns alle von weiteren Urlaubstagen in dem Resort träumen, das wir so lieben gelernt haben. Wir könnten nicht aufgeregter sein, die Chance zu bekommen, an einer dritten Staffel zusammenzuarbeiten."Die erste Staffel von «The White Lotus» wurde im Juli 2021 ausgestrahlt und wurde sofort ein Hit bei Zuschauern und Kritikern. Die Serie wurde für 20 Emmys nominiert und gewann 10 Emmys, darunter einen für die beste Serie in der Kategorie Miniserie und sowohl Jennifer Coolidge als auch Murray Bartlett gewannen in den Kategorien Nebendarstellerin und Schauspieler. Coolidge ist die einzige Person, die in beiden Staffeln der Serie mitspielt. Zur Besetzung der zweiten Staffel gehören unter anderem Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Adam DiMarco, Theo James, Meghann Fahy, Haley Lu Richardson und Will Sharpe."Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber arbeiten würde als bei HBO, und es gibt keine Menschen, mit denen ich lieber zusammenarbeiten würde als mit Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner und ihrem unglaublichen Team", sagte White. "Ich bin so glücklich, dass ich diese Gelegenheit erneut bekomme und freue mich darauf, mit meinen unglaublich talentierten Mitarbeitern bei 'The White Lotus' wieder zusammenzuarbeiten." White hat «The White Lotus» entwickelt und fungiert auch als ausführender Produzent und Regisseur. David Bernad und Mark Kamine sind ebenfalls ausführende Produzenten.