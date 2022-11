Thomas Hermanns verabschiedet sich vom «Quatsch Comedy Club»  auf ProSieben

TV-News

Der Erfinder der Comedy-Show wird ein letztes Mal den «Quatsch Comedy Club» moderieren. Die Abschiedsshow wird dann aber nicht bei Sky, sondern auf ProSieben zu sehen sein. Hermanns kehrt dem Format aber nicht komplett den Rücken.

Zu Beginn des Jahres feierte dersein 30-jähriges Bestehen und feierte dies mit insgesamt 13 neuen Folgen und zwei Best-of-Ausgaben. Mit auf der Bühne stand damals auch Thomas Hermanns, der das Format 1992 erfand. Damals importierte er das Konzept der Comedy-Show aus den USA. Nun hat Herrmanns aber seinen Bühnenabschied angekündigt und wechselt hinter die Kulissen, wie der ‚Spiegel‘ berichtet.„Ich werde mich von der Bühne verabschieden, in den Control-Room gehen und mich verstärkt den Aufgaben als Produzent und Intendant der Live-Clubs und auch neuen Themen widmen“, wir Hermanns in dem Bericht zitiert. Hermanns bleibe dem Format als „Impresario, Intendant und Mutter der Comedy erhalten“, heißt es weiter. Es sei „an der Zeit, dem Nachwuchs das Mikrofon in die Hand zu reichen“.Bis es so weit ist, verabschiedet sich Thomas Hermanns aber noch ein letztes Mal vom Publikum und steht für eine Abschiedsshow auf der Bühne, die am 12. Dezember in Berlin produziert werden soll und dann etwas überraschend bei ProSieben ausgestrahlt wird. Seit 2017 ist der «Quatsch Comedy Club» beim Bezahlsender Sky beheimatet. Die ersten Schritte machte das Fernsehen ebenfalls im Pay-TV, damals noch bei Premiere, ehe der Wechsel in das frei empfangbare Fernsehen zu ProSieben folgte. Für Hermanns schließt sich somit der Kreis. Bei der Abschiedsshow werden Komiker wie Chris Tall, Atze Schröder, Tahnee und Oliver Pocher zu Gast sein. Bei Sky seien unterdessen zunächst keine neuen Staffel des «QCC» geplant.Für den Zuschauer bedeutet der Bühnen-Abschied von Thomas Hermanns tatsächlich gar keine große Umstellung, denn bei der Jubiläumstaffel zu Beginn des Jahres war Herrmanns nur selten zu sehen und moderierte neben den Best-of-Ausgaben lediglich das 70-minütige Geburtstags-Special zum Staffelauftakt.