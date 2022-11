Laura Karasek übernimmt «NDR Quizshow»

TV-News

Die Autorin und Juristin folgt auf Jörg Pilawa, der bekanntlich zu Sat.1 gewechselt war.

Der NDR hat eine Nachfolge für Jörg Pilawa bei dergefunden. Die Wahl fiel auf Laura Karasek, die das langjährige Quizformat erstmals am 28. Dezember um 22:30 Uhr im NDR Fernsehen präsentieren wird. Ihre erste Sendung ist gleich ein großes Prominentenspecial, wie der öffentlich-rechtliche Sender wissen ließ.Die «NDR Quizshow» ist neben der RTL-Sendung «Wer wird Millionär?» die dienst-älteste Quizshow im deutschen Fernsehen und seit 22 Jahren auf Sendung. Bisherige Moderatoren waren Ludger Abeln, Carlo von Tiedemann, Alexander Bommes und Jörg Pilawa, letzterer kehrte Anfang des Jahres dem NDR den Rücken und schloss sich Sat.1 an. Zuletzt war Pilawa zwar weiterhin als Gastgeber der NDR-Sendung präsent, die Folgen waren aber bereits vorproduziert.„Ich liebe Quizshows, habe bisher immer gern als Kandidatin mitgemacht oder einfach zu Hause mitgeraten. Es war immer mein großer Traum, selbst mal eine Quizshow zu moderieren. Jetzt Gastgeberin dieser traditionsreichen Sendung zu werden, ist eine große Ehre für mich“, freut sich Laura Karasek, die in ihrer Fernsehkarriere bei Formaten wie «Laura Karasek – Zart am Limit» und «7 Töchter» mitmachte.Unter Karasek wird sich das Konzept der «NDR Quizshow» nicht ändern. Weiterhin treten Kandidaten aus den fünf norddeutschen Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen im Wissenswettstreit rund um den Norden gegeneinander an. Der Sieger gewinnt die "Leuchte des Nordens" und 1.000 Euro.