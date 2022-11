Ticketmaster ist mit dem Verkauf von Karten überfordert

Vermischtes

Das amerikanische Pendant zu Eventim & Co. ist mit der Taylor-Swift-Tour überfordert.

Ticketmaster hat eine ausführliche Erklärung über die Gründe für das Chaos bei den Tickets für die "The Eras Tour" von Taylor Swift veröffentlicht, die am 15. November in den Verkauf gingen. Die Website des Unternehmens stürzte aufgrund der großen Nachfrage der Fans ab, während viele Fans, die sich in die Warteschlange einreihten, über zwei Stunden warten mussten, um eine Chance auf Tickets zu bekommen. Andere Fans wurden überrumpelt, weil sie auf eine Warteliste gesetzt wurden. Es kam zu heftigen Reaktionen gegen Ticketmaster, und die New Yorker Kongress-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez forderte, die Fusion des Unternehmens mit LiveNation aufzulösen."Die ausverkauften Eras haben eines deutlich gemacht: Taylor Swift ist eine unaufhaltsame Kraft und bricht weiterhin Rekorde", schrieb Ticketmaster in seiner Erklärung. "Wir bemühen uns, den Ticketkauf für Fans so einfach wie möglich zu gestalten, aber das war für viele Leute, die versucht haben, Tickets für die Eras Tour zu kaufen, nicht der Fall. Wir möchten einige Informationen teilen, um zu erklären, was passiert ist."Ticketmaster ließ Taylor Swift-Fans vor dem Verkauf als Verified Fans registrieren. Das Unternehmen nutzt das Verified-Fan-Programm, "um bei der Verwaltung von Shows mit hoher Nachfrage zu helfen – um echte Menschen zu identifizieren und Bots auszusortieren. Dadurch, dass Bots aus den Warteschlangen herausgehalten werden und eine Überfüllung vermieden wird, werden die Wartezeiten kürzer und der Verkauf reibungsloser." Mehr als 3,5 Millionen Fans haben sich für Taylors verifiziertes Fan-Programm registriert, die größte Registrierung in der Geschichte von Ticketmaster.