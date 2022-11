Neue CBS-Unterhaltungschefin glaubt an das Fernsehen

Köpfe

CBS Entertainment Präsidentin Amy Reisenbach sprach das erste Mal zum Team.

Einen Tag nach der überraschenden Umstrukturierung innerhalb von CBS, die den Abgang von Kelly Kahl, Präsidentin der Unterhaltungssparte und 26-jähriger CBS-Veteranin, sowie von Thom Sherman (der als Senior Executive VP für die Programmgestaltung zuständig war) zur Folge hatte, hat die neue stellvertretende CBS-Unterhaltungschefin Amy Reisenbach ein Memo an die Mitarbeiter geschickt, um ihre Amtszeit zu beginnen."Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen allen enger zusammenzuarbeiten und das Erbe von CBS fortzuführen", schrieb sie in dem Memo, aus dem der US-Branchendienst ‚Variety‘ zitiert. "In der Zwischenzeit möchte ich Sie in mein Mantra einweihen. Trotz allem, was Sie vielleicht gelesen oder gehört haben: BROADCAST IS NOT DEAD. Diese Saison beweist es! Unser Network hat 16 der 25 besten Unterhaltungsshows, und sie sind auch auf Paramount+ ein Hit! Auf unserem Weg in die Zukunft werden wir klug und ehrgeizig sein. Und vor allem werden wir weiterhin Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit erstklassigen Inhalten unterhalten. Aufgeben kommt in meinem Wortschatz nicht vor."Reisenbach ist ein langjähriger Mitarbeiter von CBS, die 2005 als Manager für aktuelle Programme für die CBS Studios zum Unternehmen kam. Zuletzt war Reisenbach seit Juni 2017 als Executive Vice President of Current Programs bei CBS tätig, wo sie die kreativen Angelegenheiten für alle Scripted-Serien auf CBS, CBS Daytime Programming und Saturday Morning Fare sowie die für andere Sender produzierten Shows der CBS Studios leitete.