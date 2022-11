Erfolgreiche Versetzung für «Monster High»

US-Fernsehen

Die Produktion von Nickelodeon wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt.

wurde für Staffel zwei bei Nickelodeon verlängert. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Spielzeugserie von Mattel. Die zweite Staffel wird aus 20 Episoden bestehen. Die Serie wurde im Oktober erstmals auf Nickelodeon ausgestrahlt. Sie ist in den USA und Großbritannien erhältlich und wird noch in diesem Monat in Australien auf Nickelodeon und Paramount+ starten. Die Reihe wird im Jahr 2023 in weiteren internationalen Gebieten ausgestrahlt."«Monster High» ist eine kultige Serie, die aufgrund ihrer Kreativität, ihrer sympathischen Charaktere und ihrer Authentizität Fans auf der ganzen Welt anspricht", so Claudia Spinelli, Senior Vice President von Big Kids Animation. "Wir können es kaum erwarten, weiterhin mit unseren Partnern bei Mattel zusammenzuarbeiten, um noch mehr animierte Geschichten rund um die berühmtesten Teenie-Monster zum Leben zu erwecken."Laut der offiziellen Serienbeschreibung folgt «Monster High» den "Teenager-Monstern Clawdeen Wolf, Draculaura, Frankie Stein und Deuce Gorgon, wie sie entdecken, wer sie sind, ihre Unterschiede annehmen und lernen, wild und furchtlos zu sein an dem einen Ort, an den sie alle gehören: Monster High."