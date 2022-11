«Shopping Queen»: VOX plant Mutter-Tochter-Spezial

TV-News

Während die Weltmeisterschaft in ihren letzten Zügen liegt, sorgt VOX für Neuware am Nachmittag.

In den kommenden Wochen verzichtet das deutsche Privatfernsehen weitestgehend auf Neuware im Programm, denn die Fußball-Weltmeisterschaft gilt als übermächtiger Gegner im Angebot von ARD und ZDF . Die Spiele werden teilweise von 11:00 bis kurz vor 22:00 Uhr gesendet, sodass auch die Daytime von der sportlichen Konkurrenz betroffen ist. Deswegen verzichtet VOX in den kommenden drei Wochen am Nachmittag und Vorabend auf neue Ausgaben seiner beliebten Formate wie «Mein Kind, dein Kind», «Shopping Queen», «Guidos Deko Queen», «Zwischen Tüll und Tränen» sowie «First Dates». Sogar von «Das perfekte Dinner» werden nur alte Folgen wiederholt.Ab dem 12. Dezember läuft dann aber wieder alles in geregelten Bahnen, denn mit der 50. Kalenderwoche biegt das Turnier in Katar auf die Zielgerade ein. Am 13. und 14. Dezember werden ab 20:00 Uhr die Halbfinals ausgetragen, weswegen VOX auf Neuware der genannten Formate setzt. Für die Rückkehr vonhat sich der Kölner Sender sogar eine Besonderheit ausgedacht. Zwischen dem 12. und 16. Dezember gibt es immer ab 15:00 Uhr ein „Mutter-Tochter-Special“.In dieser besonderen Woche treten nicht fünf Kandidatinnen gegeneinander an, sondern gleich zehn. Die fünf Mutter-Tochter-Duos müssen mit ihrem gemeinsamen Budget von 1.000 Euro zusammen shoppen gehen. Wer welchen Anteil des Startkapitals bekommt, darf selbst entschieden werden. Zum Schluss vergeben die Töchter die Punkte. Wie üblich kommentiert und bewertet Guido Maria Kretschmer die Shoppingtour der Damen. Das Motto in Stuttgart lautet: „Doppelt unwiderstehlich! Zeigt, dass ein sinnliches Outfit keine Altersgrenze hat!“