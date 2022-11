Paramount feiert 50 Jahre Hip-Hop

US-Fernsehen

Aus diesem Grund werden die Fernsehsender zahlreiche Projekte umsetzen.

Paramount kündigte Programminitiativen zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums der Musikrichtung Hip-Hop an und enthüllte eine umfangreiche Palette von Inhalten, die die Kultur im gesamten Portfolio des Medien- und Unterhaltungsunternehmens mit führenden Fernseh-, Kabel-, Streaming- und digitalen Marken feiern. Zum Beispiel wird Showtime sein Programm «HIP HOP 50» mit Titeln von Mass Appeal und anderen Produktionsfirmen erweitern, darunter eine Dokumentation über die Hip-Hop-Legende Biz Markie, eine Serie, die mehrdimensionale Geschichten über die Macht der Frauen im Hip-Hop erzählt, und eine Serie, die die Entstehung und Tragödie der SoundCloud-Szene untersucht.BET wird einen Dokumentarfilm über seine Kult-Show «Rao City» produzieren und den 50. Jahrestag des Hip-Hops das ganze Jahr über ehren, unter anderem bei den BET Awards und den BET Hip Hop Awards. Das Erbe und die Zukunft der Hip-Hop-Kultur und ihrer Ikonen werden ebenfalls gefeiert und auf BET.com und BET Social vorgestellt. MTV Entertainment Studios wird neue Episoden von «Behind the Music» sowie eine Reihe von Hip-Hop-Dokumentationen produzieren, die noch angekündigt werden. Die Fans werden auch die Möglichkeit haben, den 50. Jahrestag des Hip-Hops mit aufregenden Momenten in den Shows während der VMAs und EMAs zu feiern.CBS wird die einjährigen Feierlichkeiten während der 65. jährlichen Grammy Awards fortsetzen und mit einem historischen Gedenken später im Jahr 2023 mit einem speziellen Musik-Event in Zusammenarbeit mit der Recording Academy gipfeln. Paramount+ wird weiterhin fünfzig der kultigsten Episoden der MTV Entertainment Originalserie «YO! MTV RAPS» zum ersten Mal seit ihrer Premiere streamen.