Ein toter Hund sorgt für schlechte Stimmung

Soap-Check

Schmidti erfährt den wahren Grund für Udos Weihnachtsboykott: Gerade in dieser Zeit vermisst er seine verstorbene Hündin immer.

«Rote Rosen» (Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mi, Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Charlotte freut sich auf ihr Finda-Date. Sie bittet Simon, als Unterstützung mitzukommen, doch er lehnt ab. Auch der Abend läuft nicht wie gedacht: Als Charlotte an der Bar auf Loris wartet und sich kurz frisch machen geht, schüttet ihr jemand K.-o.-Tropfen in den Drink. Und Charlotte trinkt aus. Mathias macht Birgit eine Liebeserklärung, um sein Gewissen zu beruhigen – er will sich seine Gefühle für Sandra nicht eingestehen. Und Sandra ist geschockt: Bettys Plüschhase ist mit Drogen versetzt. Ist Malte in zwielichtige Geschäfte verwickelt? Mathias steht Sandra bei. Dabei werden sie von Birgit beobachtet, die vermutet: Die zwei haben eine Affäre. Anette ist froh, dass Sandra und Malte sich scheinbar gut verstehen. Doch Sandra macht die Gewissheit über das positive Testergebnis zu schaffen: Soll sie Anettes Liebe und ihre Freundschaft ruinieren, indem sie Malte beschuldigt?Helene traut sich, noch einen allerletzten Schritt auf André zuzugehen, und lädt ihn zum Volksfest ein. André erkennt Helenes Gefühle immer noch nicht und glaubt, dass sie dort auf Männerfang gehen möchte. Um ihr zu helfen, richtet er Helene ein Profil auf der Dating-Plattform ein, die er selbst benutzt. Doch zu Helenes Enttäuschung zeigt das eingerichtete Profil nicht ihr wahres Ich und sie muss feststellen, dass André sie nicht so sieht, wie sie wirklich ist. Allerdings verändert sich Andrés Blick auf Helene durch eine Nachricht auf seinem Handy. Auf der Suche nach Vergeltung kommt Shirin Alexandra auf die Schliche und findet heraus, dass sie es war, die das Putzmittel am „Fürstenhof“ ausgetauscht hatte. Alexandra entschuldigt sich aufrichtig bei Shirin und möchte zu ihrer Verantwortung stehen, auch wenn das ein öffentlicher Skandal bedeuten würde. Doch Markus sieht Handlungsbedarf und bietet Shirin einen Deal an. Stolz eröffnet Josie Paul, dass sie ein Jobangebot von Thibault de Laleu für Lissabon erhalten hat. Für Paul wäre ein Umzug dorthin perfekt, denn dort lebt seine Tochter Luna. Allerdings kann Josie den Job nur mit abgeschlossener Ausbildung antreten und sie glaubt kaum, dass André einer Lehrzeitverkürzung zustimmt.Ludwigs Gedanken kreisen um Caros Brief. Steht ihre Ehe etwa vor dem Aus?Christian und Tuncay stellen fest, dass die nachgebauten Bremsscheiben von schlechter Qualität sind. Müssen sie mit einem Unglück rechnen? Severin ist bereit, seine Arbeit auf dem Voglhof zu pausieren, um diesen finanziell zu entlasten. Ist die Krise um die erhöhten Düngemittelpreise noch aufzuhalten?Während Benedikt den Fehltritt vergessen und nach vorne blicken will, hadert Chris mit seiner Schuld. Wird er vor Corinna dichthalten? Als die Chemie zwischen Vivien und David den Freunden beim Kochen auffällt, kann Vivien plötzlich nicht mehr unbefangen mit David umgehen. Paula ist sauer, als Ringo ihren Talisman nicht rausrücken will. Entschlossen macht sie Theo und Cecilia zu ihren Komplizen.Simone und Justus erkennen, dass sie sich mit Jenny in einer Eskalationsspirale befinden. Sie suchen nach einem Weg, diese zu durchbrechen. Leyla wird bewusst, wie weit sie sich von ihrer Missgunst hat treiben lassen. Entschlossen legt sie eine Kehrtwende ein. Hennings Leidenschaft für Daniela bringt ihn vor Richard in eine peinliche Situation.Erik hält sich zurück, jeden einzelnen Arbeitsschritt der Crew zu überwachen. Nach einer erfolgreichen Clubnacht kann auch Erik entspannen und gibt die Aufräumarbeiten vertrauensvoll in die Hände von Luis und Jonas. Nina ist über den Ausgang der Verhandlung, die Carlos in ihrem Namen geführt hat, erstaunt. Sie muss sich eingestehen, dass der Ex ihrer Schwester auch gute Seiten hat. Doch sie glaubt weiterhin, dass die schlechten überwiegen.Kollege hat in der WG für zerkaute Schuhe und weiteres Chaos gesorgt. Marc versichert seinen Mitbewohnern, dass sich der Hund in Zukunft besser benehmen wird. Doch als er und Jule mit Kollege einen Spaziergang durch den Park machen, reißt der Vierbeiner aus und rennt weg. Zwar finden sie ihn bald wieder, müssen sich aber von einer verärgerten Hundebesitzerin anhören, dass er beinahe ihre Hündin geschwängert hätte. Marc versucht, das Ganze noch schönzureden. Als es aber auch in der WG neuen Ärger wegen Kollege gibt, findet Jule, dass er kastriert werden sollte. Marc hat großes Mitleid mit seinem tierischen Kumpel. Selbst Ben und Olli, die vom zerstörerischen Verhalten des Hundes genervt sind, wollen sich gar nicht vorstellen, was Kollege da vor sich hat.Schmidti ist voll in Weihnachtsstimmung und daher völlig irritiert, als er mit einem das Fest boykottierenden Udo konfrontiert wird. Nun will er den Grund für Udos Abneigung gegen das Fest der Liebe herausfinden. Zunächst glaubt er, dass Udo einfach eine Frau braucht. Doch sein Verkupplungsversuch geht ziemlich nach hinten los. Schließlich platzt es aus Udo heraus: Gerade zu Weihnachten vermisst er seine verstorbene Hündin Cindy. Schmidti ist zutiefst gerührt von der Geschichte. Zusammen mit Piet und seiner Mopsdame Ingeborg will er Udo ein echtes Weihnachtswunder bescheren.