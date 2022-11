CBS setzt zwischen den Jahren auf eine Preisverleihung

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird am 28. Dezember die Kennedy Center Honors ausstrahlen.

CBS und das Kennedy Center gaben heute bekannt, dass dieam Mittwoch, den 28. Dezember, um 20:00 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und live und auf Abruf auf Paramount+ gestreamt werden.Zu den Geehrten gehören der gefeierte Schauspieler und Filmemacher George Clooney, die zeitgenössische christliche Pop-Sängerin und Songschreiberin Amy Grant, die legendäre Soul-, Gospel-, R&B- und Popsängerin Gladys Knight, die in Kuba geborene amerikanische Komponistin, Dirigentin und Pädagogin Tania León sowie die ikonische irische Rockband U2, bestehend aus den Bandmitgliedern Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr.In einer mit Stars besetzten Feier auf der Bühne des Kennedy Center Opera House am 4. Dezember werden die Preisträger des Jahres 2022 von den führenden Künstlern aus New York, Hollywood und den Kunstmetropolen der Welt begrüßt und die Anerkennung und Dankbarkeit ihrer Kollegen in Form von Auftritten und Ehrungen entgegennehmen.