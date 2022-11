Tisha Campbells neue Comedy startet im Frühjahr

US-Fernsehen

Bounce und MGM kooperieren für das neue Projekt, das «Act Your Age» heißt.

Bounce, das beliebte Fernseh- und Multiplattform-Unterhaltungsnetzwerk für Afroamerikaner, gab heute eine Partnerschaft mit MGM bekannt, um eine neue Originalserie,, zu produzieren. Die halbstündige Komödie mit mehreren Kameras erzählt die Geschichte dreier dynamischer, erfolgreicher Frauen um die 50 aus Washington D.C./Northern Virginia, die alle an einem persönlichen Scheideweg stehen und beschließen, dass der beste Weg im Leben der gemeinsame ist.In «Act Your Age» spielen Kym Whitley («Curb Your Enthusiasm», «Next Friday», «Young and Hungry») und Tisha Campbell («Uncoupled», «My Wife and Kids», «Dr. Ken») sowie als Gaststar Yvette Nicole Brown («Community», «The Mayor», «Big Shot»). Whitley spielt Bernadette, eine erfolgreiche, nüchterne Immobilienentwicklerin. Campbell spielt Keisha, den Joker der Gruppe, der immer etwas im Schilde führt, und Brown spielt Angela, die ehemalige First Lady von Norfolk, Virginia, die nach der Verwitwung ihres Mannes, eines angesehenen Berufspolitikers, ihr Leben neu definieren will."Die Möglichkeit, «Act Your Age» mit Kym, Tisha und Yvette auf Bounce zu machen, einem Sender, bei dem ich mich so wohl fühle, dass ich mich authentisch zeigen kann, bedeutet mir sehr viel", sagte Produzentin Alyson Fouse. "Wir haben eine Welt geschaffen, in der die Geschichten schwarzer Frauen in der Blüte ihres Lebens sowohl lustig als auch herzlich sein können; eine Welt, in der sie individuell glänzen, aber auch einander unterstützen. «Act Your Age» ist eine Hommage an die schwarzen Frauen, die mich über die Jahre geliebt, aufgezogen, befreundet und unterstützt haben, und es ehrt und begrüßt diejenigen, die mich inspiriert haben."