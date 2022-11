Mäßiges Comeback für «Kitchen Impossible»

Quotennews

Sonntagabend bei VOX - es gibt eine Koch-Show. «Kitchen Impossible» sollte den Wochenabschluss versüßen - es wurde jedoch eher bitter.

Wobei diese Einschätzung schon direkt etwas hart sein dürfte.schlug sich am gestrigen Sonntagabend in der Primetime nicht schlecht. 1,05 Millionen Zuschauer sind eine ordentliche Reichweite, der Marktanteil von 4,2 Prozent ist etwas dünn, doch noch nicht allzu schlecht. Die Zielgruppe war mit 0,51 Millionen Umworbenen und demnach 8,4 Prozent am entsprechenden Markt an sich im Grünen Bereich. Woher also die harsche Kritik?Wie so oft ist der interne Vergleich kein schöner für VOX . Es lief mit «Kitchen Impossible» schlichtweg schon viel besser, vor allem konstant besser. Die letzten Folgen des Koch-Formats zeigte der Sender mit der roten Kugel Anfang des Jahres zwischen Februar und April. Keine der sieben gezeigten Folgen kam damals auf weniger als 1,45 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,6 Prozent. Auch die Zielgruppe war im Frühjahr deutlich stärker vertreten, jede Ausgabe sammelte mindestens 0,74 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter ein.Im Vergleich wirken die Zahlen von Sonntagabend demnach schlicht weniger gut, natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass gestern eine Wiederholung lief. Im Februar 2018 lief die gestrige Ausgabe erstmals. Damals vor ebenfalls besseren 1,62 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,3 Prozent. Die klassische Zielgruppe belegte damals deutlich bessere 10,3 Prozent des Marktes, was mit 1,09 Millionen Umworbenen gelang.