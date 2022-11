«RTL Spendenmarathon» erreicht neuen Rekord

Quotennews

Mit einer Rekord-Summe von über 40 Millionen Euro lief der «RTL Spendenmarathon» besser als je zuvor.

Seit 1996 lässt RTL jährlich denveranstalten. Das Konzept ist seitdem gleich geblieben, über 24 Stunden konnten Zuschauer bei RTL anrufen und sich mit Spenden an die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. wenden. 2021 kam mit 22.448.676 Euro bereits eine neue Rekord-Summe zusammen, 2022 sollte direkt der nächste Meilenstein gefeiert werden. Wenn auch noch nicht offiziell, spricht RTL in einem vorläufigen Ergebnis von 41.107.234 Euro.Die zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag laufenden TV-Formate zeigten komplett unterschiedliche Resonanz. Den Start des diesjährigen Spendenmarathons schauten am 17. November um 19:00 Uhr noch 2,02 Millionen Zuschauer und 0,43 Millionen Umworbene, wobei die beste Ausgabe um 21:00 Uhr am Donnerstag laufen sollte. Hier schauten zwischen «Wer wird Millionär?» und «RTL Direkt» starke 4,22 Millionen Zuschauer rein.Bis 11 Uhr am Freitagvormittag schaltete RTL stündlich zum «RTL-Spendenmarathon 2022», natürlich mit kaum Reichweite in den nächtlichen Stunden. Immerhin schauten um 9 Uhr bereits wieder 0,18 Millionen zu, um 10 Uhr waren es bereits wieder 0,23 und schließlich um 11 Uhr dann 0,37 Millionen Zuschauer. Die finale Ausgabe,, lief schließlich um 15:45 Uhr bei RTL vor 0,58 Millionen Zuschauern und damit von 5,1 Prozent des Marktes. Die Zielgruppe schloss den Marathon mit 0,13 Millionen und 6,3 Prozent Marktanteil ab. Wobei an dieser Stelle selbstredend die TV-Quoten zweitrangig sind.