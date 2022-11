«Das Traumschiff» chancenlos gegen «Tatort»

Quotennews

Im gestrigen Dresden-«Tatort» wurde ein Vater zum Mörder - im ZDF stach das «Traumschiff» erstmals im November in See. Öffentlich-rechtlicher Primetime-Kampf vom Feinsten.

gegen den. ARD gegen ZDF . Erstes gegen Zweites. Das gestrige Primetime-Duell im öffentlichen-rechtlichen Sinne konnte sich sehen lassen. Worum ging es in den beiden 20:15 Uhr-Angeboten? Derkam gestern mit der Folge «Katz und Maus» aus Dresden und hatte pikante Themen im Gepäck. Der Aufhänger der Story aus Dresden ist, dass Michael Sobotta, gespielt von Hans Löw, seine Tochter verliert. Zoe, gespielt von Alida Bohnen, kehrt von einem Schulausflug nicht mehr zurück, was wohl auch ihrer Absicht entsprach, immerhin taucht ein Abschiedsbrief auf. Vater Michael kann das nicht akzeptieren und flüchtet sich mit seinem Schmerz in Verschwörungstheorien.Seine Überzeugung: Zoe wurde entführt, wie auch 149 andere Kinder aus Sachsen. Angeheizt werden seine Gedanken, und damit sind wir im Kern beim Thema angekommen, durch Social Media-Foren. Fahrt nimmt das Ganze durch die Entführung von Journalistin Elisabeth Baulitz, gespielt von Brigitte Burkhard, öffentlich wird. Die angeblich 150 Kinder sollen innerhalb von 24 Stunden befreit werden - sonst stirbt Baulitz. Gorniak (Karin Hanczewski) und Winkler (Cornelia Gröschel) nehmen die Ermittlungen, wenn auch eher ungläubig, auf. In Sachen Quote konnte sich der «Tatort» auf seine starke Form verlassen. Insgesamt schauten exzellente 9,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, der Marktanteil lag bei 29,8 Prozent. Im Alter von 14 bis 49 Jahren ließen sich gestern 1,96 Millionen Zuschauer definieren, damit kam das Erste auf 25,4 Prozent am entsprechenden Markt.Und beim? Das wollte mit Kapitän Max Parger, Florian Silbereisen, nach «Lappland» aufbrechen. Mit im Gepäck der November-Reise, zwei alte Freunde von Parger, die ihn ordentlich von seinem Job ablenken. Motivationstrainer Patrick, gespielt von Daniel Fritz, und Priester Maik, gespielt von Tayfun Baydar, überraschen ihren alten Kapitäns-Freund. Neben diesem Hauptstrang treten Katja Fehling und ihre Tochter Lisa (Lara Joy Körner, Johanna Hens) auf. Lisas Gesundheitszustand sollte sich während der Folge verschlechtern und Dr. Delgado, Collien Ulmen-Fernandes, hat alle Hände voll zu tun. Nebenbei gibt es zwischen Servicekraft Caroline Jensen (Marsiha Husagic) und Restaurantleiter Ben Streubing (Ferdinand Seebacher) eine frische Romanze. Bei all der Handlung sind offenkundig die Zuschauer kaum mitgekommen. Insgesamt verfolgten das Primetime-Programm im Zweiten weniger, aber trotzdem starke 6,14 Millionen Zuschauer zu, wodurch sich der Marktanteil auf 19,8 Prozent definierte. In der Gruppe der jüngeren Zuschauer landete das ZDF bei 1,0 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von ebenfalls guten 13,1 Prozent.