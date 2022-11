Und schon wieder «Ninja Warrior Germany»

Quotennews

War nicht erst das Finale von «Ninja Warrior Germany»? Ach so, gestern war das «4 Nationen Special». Also zurück in den Parcour!

Sollte die Erinnerung nicht trüben, war erst am Freitag das finale Finale von- oder? Doch, doch, das lief in der Freitags-Primetime bei RTL vor guten 2,3 Millionen Zuschauern und 0,96 Millionen Umworbenen. Mit Marktanteil von 9,3 und 16,5 Prozent, setzt RTL direkt einige Tage später auf ein «Ninja Warrior Germany»-Spezial.nannte sich das gestrige Primetime-Programm aus Köln. Mit den Zahlen der Finalshows der aktuellen Staffel konnte das Spezial nicht mithalten.Insgesamt 1,54 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 5,8 Prozent attestieren sicher keinen schlechten Abend, so richtig gut lief es hingegen auch nicht. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte sich mit 0,64 Millionen Umworbenen mit einer ordentlichen Reichweite, der Marktanteil verpasste mit 9,7 Prozent hingegen knapp die Zweistelligkeit. Wie ist das Special also einzuordnen? Grundsätzlich scheint der RTL-Zuschauer mittlerweile von «Ninja Warrior» genug zu haben. Schon während der vergangenen Staffel schummelte RTL ein Special in den laufenden Sendebetrieb. Und auch das lief nicht glorreich.Während die Reichweiten und Quoten der Staffel-Episoden an Freitagabenden immer stärker wurden, lief plötzlicham 30. Oktober im «Promi Special». Die Zuschauerzahl ging bei den damaligen Folgen der Staffel in Richtung 2-Millionen-Marke, das Spezial fiel auf 1,71 Millionen Zuschauer und 0,78 Millionen Umworbene. Kein Beinbruch, ein anderer Sendeplatz, kann passieren. Doch RTL setzt wenig später wieder auf den Sonntag. Diesmal mit einer regulären Folge, dem 2. Halbfinale. Das 1. Halbfinale holt am 4. November gute 1,89 Millionen Zuschauer und 0,85 Millionen Werberelevante, RTL muss direkt am Sonntag das 2. Halbfinale senden. Und rutscht auf 1,73 Millionen Zuschauer, während immerhin die 0,85 Millionen Umworbenen verbleiben. Verglichen mit den letzten erwähnten Sonntagen, war der gestrige demnach zudem der schlechteste.