Bommes fällt aus  Wellmer übernimmt

TV-News

Aus gesundheitlichen Gründen kann Alexander Bommes nicht für die ARD aus der Sendezentrale in Mainz moderieren. Jessy Wellmer springt für ihn ein.

Der Ball rollt bereits in Katar, doch bevor Das Erste in die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft eingreift, muss der öffentlich-rechtliche Sender einen ernstzunehmenden Ausfall beklagen. Wie die ARD am Montag mitteilte, wird Alexander Bommes nicht als Moderator fungieren können. Bommes sollte eigentlich an ARD-Übertragungstagen aus dem Studio im Sendezentrum im Mainz moderieren. Er falle „aus gesundheitlichen Gründen“ aus und wird das gesamte Turnier nicht zur Verfügung stehen.„Es tut dem gesamten ARD-Team und mir sehr leid für Alex Bommes, dass er auf die Fußball-WM verzichten muss, und wir wünschen ihm, dass es ihm so schnell wie möglich wieder bessergeht“, wird ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in einer Mitteilung zitiert. An Bommes‘ Stelle tritt nun Jessy Wellmer, die ursprünglich für die Moderation des hintergründigen Talkformatsvorgesehen war. Wer anstelle von Wellmer das «Sportschau Thema» während der Fußball-WM moderiert, soll zeitnah bekannt gegeben.Balkausky sagt über Wellmer: „Jessy Wellmer gilt mein großer Dank, dass sie sich so kurzfristig bereit erklärt hat, ihn zu ersetzen – auch wenn sie damit auf die ihr sehr am Herzen liegende Moderation des «Sportschau Thema» verzichten muss. Doch für uns alle ist es eine enorme Erleichterung, mit Jessy eine so kompetente Kollegin für die wichtige Moderations-Position in Mainz zu haben.“ Wellmer hat Erfahrung in der Berichterstattung von Fußball-Großturnieren. Bei der im vergangenen Jahr ausgetragenen UEFA Euro 2020 war sie gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger ARD-Reporterin vor Ort und führte auch das Field-Interview mit Joachim Löw nach dem Ausscheiden gegen England im Wembley-Stadion. Ihren ersten WM-Einsatz 2022 hat Wellmer dann am Mittwoch, wenn Das Erste erstmals bei diesem Turnier die Spiele überträgt. Heute und am Dienstag sendet das ZDF die Spiele aus Katar.